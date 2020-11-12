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喬州將重新人工計票 「無證據顯示有問題」

記者顏伶如／綜合報導

喬治亞州尚未公布總統大選開票結果，目前總統當選人白登領先川普總統約1萬4000票；共和黨籍的喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)11日宣布，由於票數差距非常接近，將於本周開始以全面人工計票確認票數，估計本月20日之前完成。

喬治亞州約有500萬選民在這次總統大選投票，華盛頓郵報報導，根據目前的開票統計，白登以247萬1981票(得票率約49.5%)領先川普總統的245萬7924票(得票率約49.2%)。

拉芬斯伯格辦公室表示，並沒有任何證據顯示選舉時出現選務系統問題；也無證據顯示白登領先川普1萬4000餘票的統計有問題。

喬州並沒有強制重新計票的州法，但允許開票結果處於落後的候選人，在得票率差距不到0.5%的情況下，要求重新計票以確認選舉結果；至於以何種方式重新計票，則由州務卿決定。

截至11日下午為止，總統當選人白登在喬州得票率領先川普0.28%左右。

拉芬斯伯格11日在記者會上表示，希望本周稍後就能展開人工計票，並在喬州規定的11月20日確認選舉結果期限前完成；他表示，選務人員將以掃描器讀取選票的圈選結果，然後計算候選人得票。

「這將是繁重工作，但我們將與各郡密切合作，在喬州確認選舉期限之前，及時完成任務。」拉芬斯柏格說：「這段時間我們都非常努力，做到計票公平與正確，讓所有選民的意見都明確透過選票表達，讓所有選民能對選舉結果有信心，不管他們支持的候選人是輸是贏。」

另一方面，喬州兩個聯邦參議員席次進入第二輪選舉，將於明年1月5日投票。共和黨籍現任參議員普度(David Perdue)面對民主黨籍候選人奧薩夫(Jon Ossoff)挑戰，遞補退休參議員空缺的現任共和黨參議員凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)，對手則是民主黨籍民權領袖兼牧師瓦爾那克(Raphael Warnock)。

如果民主黨兩席全拿，兩黨議員在參院為50票對50票，屆時如票若相持不下，則由擔任參院主席的副總統頭下關鍵性的一票。

多位共和黨要角透過為喬州參議員候選人輔選，表明全力挺川普的態度；佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)11日便在亞特蘭大郊區為羅夫勒輔選。魯比歐站台助講時說，如果羅夫勒、普度雙雙敗選，等於把美國政府「交給激進分子」。沃諾克選舉陣營回應表示，羅夫勒企圖在喬州選民之間「製造恐懼」，透過瓦爾那克的政見來掩飾她自己的不良紀錄。

喬州 參議員 川普

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