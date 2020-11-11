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美經濟投白登一票！吹噓拚經濟的川普沒占到便宜

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總務署長拒不交接影響國安 白登陣營喊告

編譯陳韻涵／綜合10日電
川普支持者仍不退讓承認敗選，計劃周末發動遊行示威。(美聯社)
川普支持者仍不退讓承認敗選，計劃周末發動遊行示威。(美聯社)

紐約時報與美聯社報導，川普總統拒絕承認敗選，已影響新舊政權交接、國安與總統當選人白登的維安；白登陣營考慮控告拒啟動交接的總務署署長。

白登迄今未收到總統每日簡報，尚不清楚他的團隊何時才能取得機密資訊，這是了解美國所面臨威脅的重要渠道。

白登目前像過去的總統當選人一樣，獲得特勤局的維安保護，他位於德拉瓦州住處上空也闢設禁航區，但川普政府若繼續拒絕承認白登當選，可能讓白登就職大典的維安更加複雜。

沒有法律明文規定總統當選人何時可收到總統每日簡報，也沒有法源依據說明白登必須收到簡報內容，但自1968年以來的歷任政府，歷任總統都在承認對手勝選後給予簡報。

前中央情報局(CIA)官員、「總統祕錄」(The President's Book of Secrets)作者普里斯(David Priess)說：「雖有這麼多的規範與傳統，但難講這位總統會怎麼做。」

川普的執政主軸往往異於常規，他輸掉大選後，可能也不會依循常理做事。

回顧2000年的大選夢魘，佛州重新計票之際，當時的總統柯林頓也授權對手布希聽取總統的每日簡報，而高爾則以副總統的身分讀取情報內容。

除了每日簡報之外，新總統的交接團隊必須審閱CIA等情報單位的機密資訊，藉此決定人事安排並制定政府計畫。

根據法律，川普必須承認白登勝選，並由聯邦總務署(GSA)授權監督交接程序，才能分享機密資訊；但川普任命的總務署長艾蜜莉‧墨菲(Emily Murphy)拒絕簽署文件，讓白登的交接團隊無法順利運作。

在維安方面，由於總務署未能授權，表示特勤局無法透過專門的「總統保護部門」(Presidential Protection Division)，提供白登總統級維安。

特勤局的一般維安與總統級維安差異在於重要的資源分配與人力調度安排，前特勤局官員表示，除非總務署啟動交接，否則特勤局不太可能安排相關轉換。

沒有法律明述總務署何時必須採取作為，但白登交接團隊匿名成員透露，對墨菲提告是諸多考慮選項之一。

白登 川普 紐約時報

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