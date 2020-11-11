我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美經濟投白登一票！吹噓拚經濟的川普沒占到便宜

北卡參議員選戰 民主黨認輸 國會關鍵轉向喬州

八成民眾都說白登贏了 逾半共和黨人認普川輸

編譯潘勛／綜合10日電
最新民調顯示，80%民眾認為白登當選為新總統。(美聯社)
最新民調顯示，80%民眾認為白登當選為新總統。(美聯社)

儘管川普總統拒絕承認敗選，但根據路透與艾普索斯(Reuters/Ipsos poll)聯合民調10日指出，近八成美國人認為，總統當選人白登贏得11月3日的總統選舉；民調結果也顯示，逾半數共和黨人也承認，川普已經輸了。

路透表示，這項線上英文民調由6日下午起進行到10日，取得1363名美國成年人的回應，結果顯示，79%受訪者認定，民主黨的白登已拿下白宮，另13%表示選舉結果尚未決定，3%認為贏的是川普，5%說不知道；民調誤差值在正負五個百分點

民調顯示，七成美國人(民主黨83%，共和黨59%)相信，地方選務官員「公正履行職責」，而且72%指出，選舉的輸家必須承認敗選，60%受訪者相信，川普任期明年元月結束時，政權可以和平轉移。

另根據艾迪生媒體研究機構(Edison Research)指出，白登目前已斬獲279張選舉人票，而川普取得214張；總統當選人必須取得270張選舉人團票。目前三個州計票尚未完成。

就普選票來看，白登取得7630萬張，占總票數的50.7%，川普得到7160萬張，占比為47.6%。

這些民調結果大致依黨派而有差距，幾乎所有民主黨人都說白登已獲勝，承認白登勝選的共和黨人約五分之三。

艾迪生媒體研究機構為路透及大型媒體進行出口民調，因白登在賓州得票勝幅擴大，顯然一路向斬獲270張選舉人團票挺進，故在6日宣布白登勝選。

川普迄今仍未承認選舉結果。他在計票之初便提早宣布勝選，另頻頻宣稱選舉舞弊，自己是被害人，但毫無根據；但川普的說法取得自己內閣成員呼應，司法部長巴維理(William Barr)已授權聯邦機構，對「有實質」的選舉異常指控進行調查。

川普 白登 民調

上一則

川普擬廢歐記健保 白登批：造成不必要分裂

下一則

川普邀來的國際觀選團認證「選舉舞弊毫無根據」

延伸閱讀

川普擬廢歐記健保 白轟：殘忍之舉 賀批：推翻人民意志

川普擬廢歐記健保 白轟：殘忍之舉 賀批：推翻人民意志
直播╱美國防部長丟官 揭川普「瘋狂70天」序幕？

直播╱美國防部長丟官 揭川普「瘋狂70天」序幕？
伊凡卡要老爸認輸 傳為自己「選總統」鋪路

伊凡卡要老爸認輸 傳為自己「選總統」鋪路
川普敗選後首現身 將赴阿靈頓公墓紀念退伍軍人

川普敗選後首現身 將赴阿靈頓公墓紀念退伍軍人

熱門新聞

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

2020-11-07 11:38
川普5日在白宮簡報室發表談話。(美聯社)

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

2020-11-05 18:23
白登與妻子吉兒3日在德拉瓦州發表演說。（歐新社）

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

2020-11-04 10:07
民調始終落後的川普，開票結果在重要搖擺州仍有實力。(美聯社)

大選「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

2020-11-04 22:07
川普如今只有指望靠勝算很少的內華達州賭城拉斯維加斯翻盤。（美聯社）

剩4州未分出勝負 川普唯一勝算押在賭城？

2020-11-04 23:30
圖為密州川粉6日上街表達支持川普。(Getty Images)

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

2020-11-07 02:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了

為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了
輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重
國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據

國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據
賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」
白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點

白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點