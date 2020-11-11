八成民眾都說白登贏了 逾半共和黨人認普川輸

最新民調顯示，80%民眾認為白登當選為新總統。(美聯社)

儘管川普 總統拒絕承認敗選，但根據路透與艾普索斯(Reuters/Ipsos poll)聯合民調 10日指出，近八成美國人認為，總統當選人白登 贏得11月3日的總統選舉；民調結果也顯示，逾半數共和黨人也承認，川普已經輸了。

路透表示，這項線上英文民調由6日下午起進行到10日，取得1363名美國成年人的回應，結果顯示，79%受訪者認定，民主黨的白登已拿下白宮，另13%表示選舉結果尚未決定，3%認為贏的是川普，5%說不知道；民調誤差值在正負五個百分點

民調顯示，七成美國人(民主黨83%，共和黨59%)相信，地方選務官員「公正履行職責」，而且72%指出，選舉的輸家必須承認敗選，60%受訪者相信，川普任期明年元月結束時，政權可以和平轉移。

另根據艾迪生媒體研究機構(Edison Research)指出，白登目前已斬獲279張選舉人票，而川普取得214張；總統當選人必須取得270張選舉人團票。目前三個州計票尚未完成。

就普選票來看，白登取得7630萬張，占總票數的50.7%，川普得到7160萬張，占比為47.6%。

這些民調結果大致依黨派而有差距，幾乎所有民主黨人都說白登已獲勝，承認白登勝選的共和黨人約五分之三。

艾迪生媒體研究機構為路透及大型媒體進行出口民調，因白登在賓州得票勝幅擴大，顯然一路向斬獲270張選舉人團票挺進，故在6日宣布白登勝選。

川普迄今仍未承認選舉結果。他在計票之初便提早宣布勝選，另頻頻宣稱選舉舞弊，自己是被害人，但毫無根據；但川普的說法取得自己內閣成員呼應，司法部長巴維理(William Barr)已授權聯邦機構，對「有實質」的選舉異常指控進行調查。