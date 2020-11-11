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美經濟投白登一票！吹噓拚經濟的川普沒占到便宜

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川普不認輸 白登「尷尬」啟動政權移交

記者張文馨／華盛頓報導
總統當選人白登10日在德拉瓦州表示，政府交接工作都要持續進行，無論川普是否承認敗選。(美聯社)
總統當選人白登10日在德拉瓦州表示，政府交接工作都要持續進行，無論川普是否承認敗選。(美聯社)

總統當選人白登7日贏得大選後，川普總統不僅拒絕承認敗選，也拒絕交接；白登10日受訪表示，這是尷尬情況，但不影響政權交接，就算聯邦政府沒提供協助，他的政權移交小組仍運作正常，也打算在感恩節前，提出至少12名未來內閣閣員名單；但他不打算打官司，迫使川普政府配合交接。

被問到川普拒絕交接，白登10日表示，「老實說，這情況有點尷尬，我認為這無助於總統(指川普)留下政績；但無論如何，一切都會在明年1月20日完成。」

白登說，他至今仍未與川普和共和黨籍聯邦參議院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)通話，也感覺整個共和黨處在「被川普輕微脅迫」的狀態，相信最終共和黨人會承認他的勝選，也會和他的政府一起工作。

「我們12月就會贏得選舉人團的多數選票，選舉結果在1月初就會公布。」白登說，「希望在這段期間，有機會和麥康諾談談。」白登擔任副總統前是資深參議員，和麥康諾在參院共事。

川普政府至今沒授意總務署認可選舉結果，延誤政權移交；白登團隊成員至今無法進駐聯邦政府機構準備交接，無從了解政府的機密訊息，無法透過國務院與外國元首聯繫，白登挑選內閣成員的事前背景調查，也遭凍結；將連帶影響聯邦參議院對官員任命的審查程序。

國家情報總監辦公室指出，白登還沒開始聽取總統級的國安簡報，目前仍停留在總統候選人的簡報層級。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，美國2000年大選發生佛州重新計票，選舉結果延後一個月出爐，但柯林頓政府批准在選舉結果出爐前，就讓小布希聽取國安簡報(另一位候選人為副總統高爾，本就有聽取簡報權限)。

華爾街日報報導，一旦獲得總務署認可，白登團隊將可獲得提供給當選人籌組新政府的數百萬美元聯邦資金、一間比較大的辦公室和政府部門的公務聯繫管道，例如電郵。

白登10日在德拉瓦州舉行記者會時，不否認聯邦政府消極抵制，但他說，他的政權交接團隊不靠聯邦資源也可運作，他也不打算採取法律行動迫使川普政府配合交接。

白登提到，就算國務院沒提供與外國元首的溝通管道，他已經接到來自英國、法國、德國和加拿大等6國元首來電。

白登說，他對選舉結果很有信心，也了解川普團隊沒打算承認選舉結果，但這不影響白登團隊從現在起到明年1月20日的工作。

白登10日在政權交接的網站上公布約500人名單，將協助對政府各部門的業務交接；華盛頓郵報報導，除了與文官合作，他們將透過非正式管道，包括曾在政府部門的智庫、勞團和非營利組織，了解該部門運作。

華郵引述一名不具名交接團隊成員說法表示，即便沒有正式接觸，交接工作仍全速進行。

截至目前，美聯社統計，白登在普選票領先川普480萬張，預估選舉人票至少290張；川普持續在沒有證據下，指控關鍵州有選舉舞弊，要求重新計票，副總統潘斯、麥康諾和國務卿龐培歐都表態支持。

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