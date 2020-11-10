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中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

白登防疫大將多來自舊金山 挨批缺乏全國性

編譯陳韻涵／綜合9日電
總統當選人白登新任命防疫小組成員之一、腫瘤專家伊曼紐。(Getty Images)
總統當選人白登新任命防疫小組成員之一、腫瘤專家伊曼紐。(Getty Images)

民主黨總統當選人白登9日宣布成立新冠肺炎工作小組，成員全是醫生和公衛專家，顯見白登尊重專業與企盼運用科學意見遏止疫情的決心，但成員多來自舊金山灣區，挨批未能通盤考量全國情況。

總統當選人白登新任命防疫小組成員之一布萊特，曾為川普政府效力，後來不滿，變成吹哨...
總統當選人白登新任命防疫小組成員之一布萊特，曾為川普政府效力，後來不滿，變成吹哨者。(美聯社)

白登的新冠肺炎防疫小組有三位共同主席和10名成員，分別是歐巴馬政府時期的公衛署長莫西(Vivek Murthy)、聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長凱斯勒(David Kessler)，以及耶魯大學健康權益學院副院長瑪瑟拉‧努涅斯-史密斯(Marcella Nunez-Smith)。

白宮防疫小組將與州及地方官員制定公衛與經濟政策，聚焦新冠病毒對不同種族和民族造成的差異影響，力求重啟學校和企業。

白宮防疫團隊的專業知識不容置疑，但國立熱帶醫學學院(NSTM)貝勒醫學院院長霍特茨(Peter Hotez)說，「小組成員全都來自東北走廊或(舊金山)灣區，誰將成為現場指揮官或前往中部遏止疫情；沿海地帶的防疫表現不錯，但紅州疫情慘重且死亡病例大增。」

總統當選人白登新任命防疫小組成員之一、歐巴馬政府時期的公衛署長莫西。(美聯社)
總統當選人白登新任命防疫小組成員之一、歐巴馬政府時期的公衛署長莫西。(美聯社)

公衛專家表示，白登必須利用過度小組展現領袖風範，傳遞更強烈的訊息。

莫西當年認為槍枝暴力屬於公衛問題範疇的觀點，使其任命案在參院卡關一年多才通過；他在川普就任後三個月內便被撤職。

莫西是印度移民之子，在耶魯大學取得醫學與工商管理碩士學歷，隨後任職於哈佛醫學院；他2016年撰寫著名的藥物與酒精成癮報告，並將前述成癮問題與吸菸及愛滋病等公衛危機相提並論，指成癮是「美國的道德試煉」。

莫西辦公室曾寄發數百萬封信，呼籲醫師協助對抗類鴉片藥物濫用危機。

凱斯勒於1990年到1997年、前總統布希和柯林頓時期擔任FDA局長；他曾試圖規範香菸卻遭最高法院駁回，指FDA無權插手；國會為此通過法律，2009年施行，明述FDA具備這項權力。

努涅斯-史密斯的研究聚焦公衛與健康照護的歧視問題，確保病患取得平等的醫療資源；專家表示，新冠肺炎不成比例的影響有色人種，努涅斯-史密斯如今擔任白宮防疫小組共同主席的意義非凡。

防疫 白登 FDA

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