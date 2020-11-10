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「結果尚未確認」 總務署長拒簽文件 交接暫時卡住

編譯陳韻涵／綜合9日電
聯邦總務署長艾蜜莉‧墨菲。(取自總務署官網)
聯邦總務署長艾蜜莉‧墨菲。(取自總務署官網)

川普政府任命的聯邦總務署(GSA)署長艾蜜莉‧墨菲(Emily Murphy)，是法定的政權交接事務負責人，卻拒絕簽署文件，讓下屆總統當選人白登的交接團隊無法自本周順利運作，成為川普總統拒絕承認白登勝選，並意圖干預權力交接工作的最新例證。

華盛頓郵報(WP)報導，聯邦總務署堪稱聯邦政府大樓內最低調的單位，只會在總統當選人出現時為人知曉，其功用在於簽署文件，移交數百萬元給新政府，並授權政府官員與總統當選人的交接團隊，使用納稅錢資助的空間及設備等。

此舉等同聯邦政府在媒體宣布之後，也承認總統當選人勝選的正式聲明；川普政府否認敗選，且不急著簽署交接文件。

墨菲此舉可能造成美國多年來首次新舊政府交接延誤，上一次發生在2000年，當時選舉結果膠著，最終由最高法院於當年12月仲裁高爾(Al Gore)與小布希(George W. Bush)的得票爭議。

GSA發言人潘寧頓(Pamela Pennington)在電郵中表示：「結果尚未『確認』，政府持續待命，依法行事，所有要求循柯林頓政府2000年的前例進行。」

美聯社報導，GSA屬於行政機關，墨菲雖為川普任命的人事，但總務署的決定無關政治。

GSA的聲明讓許多專家猜測，川普白宮何時才要著手交接？是要等到川普用盡法律權勢挑戰選舉結果，或等選舉人團12月14日正式投票。

華郵引述匿名資深政府官員說法：「沒有一個政府單位想搶在總統之前談論交接事宜。」這位匿名官員猜測，GSA奉令不得與白登團隊接洽。

眾院監督聯邦運作小組主席、維吉尼亞州眾議員康諾利(Gerald Connolly，民主黨)說：「墨菲的行為必須受到譴責，她顯然根據總統自身意願行事，危害有秩序的政權移轉。」

延誤政權交接具備實質與象徵意義，藉由宣布大選的「明顯贏家」，GSA發布電腦系統並支付成立新政府的人員薪餉，今年是990萬元。

交接官員取得政府電子郵件，並在聯邦機關享有辦公空間，且可開始與官箴局(OGE)共識，處理被提名人的財務揭露與利益衝突等事宜。

現代史上少有現任政府阻撓下任政府籌組的案例，除了川普拒不認輸，加上新冠肺炎疫情，讓政府交接更加棘手且複雜。

白登的交接小組助理珍·莎奇(Jen Psaki)說：「美國的國安與經濟有賴聯邦政府明確且迅速的訊號，尊重美國人的意願並順利和平的轉移政權。」

川普 白登 美國

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