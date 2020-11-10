5點不漏確認當選 才能展開政權交接

總統當選人白登 何時得以取得政權移交，取決一個頗有模糊運作空間的「確認當選」(ascertainment)程序；確認當選的五大重點包括：

＊什麼是確認當選？

顯然在大選當中取得勝利的候選人，必須等待聯邦總務署(GSA)確認當選有效，政權轉移程序才能展開。然而，總統交接法(Presidential Transition Act)與聯邦法規卻沒有詳細規範，「確認當選」該如何完成。只有在總務署確認通過之後，才能進入準備聯邦政府 政權交接的步驟。

＊為何迄今尚未完成確認當選？

總務署發言人潘寧頓(Pamela Pennington)對媒體發表聲明表示，總務署將持續遵守法律並完成任務，但卻並沒說明遲遲沒有為白登確認當選的理由為何。總務署屬於行政部門政府架構，署長艾蜜莉‧墨菲(Emily Murphy)由川普 任命，依照歷年慣例，確認當選應為不涉及政治立場的中立決定。對於媒體詢問是否與總務署討論過確認當選事宜，白宮拒絕評論。

＊可能出現的後果是什麼？

一旦總務署為白登確認當選，數以百萬元計算的聯邦預算，就會撥予白登政權交接團隊，白登幕僚將能與聯邦政府部門展開溝通，以便在明年1月20日就職大典之前，先行評估各部會運作情形。推遲白登的確認當選程序，則讓白登領軍的團隊較慢才能掌握聯邦資源，聯邦機關高達4000多個政治職務任命將受到連帶影響，其中包括掌管國家安全、衛生事務的重要職位。

＊最大影響為何？

政權交接的耽擱，意味著新政府還沒上台就遭現任政府製肘。政治專家指出，川普贏得2016年大選之後隔天，就把原先擬好的交接計畫丟棄，導致交接過程雜亂無章，上台後從來不曾脫離因為某些職務始終出缺而衍生的麻煩。

＊過去是否出現延遲確認當選的前例？

2000年總統大選，民主黨高爾與共和黨小布希的佛州計票爭議，讓總務署決定將確認當選程序，延至佛羅里達州完成重新計票之後。後來911事件調查委員會(9/11 Commission Report)指出，2000年大選後交接時間倉促，導致美國在面臨恐怖攻擊時，由於毫無準備而無力因應。