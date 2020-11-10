我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

恐再死20萬人 白登抗疫優先：口罩是最有力武器

記者張文馨／華盛頓報導
正副總統當選人白登(左)與賀錦麗(右)，9日在德拉瓦州威明頓市舉行選後首次交接視訊會議，宣布成立防疫小組，與13位前公衛官員與專家學者視訊交談。(美聯社)
正副總統當選人白登(左)與賀錦麗(右)，9日在德拉瓦州威明頓市舉行選後首次交接視訊會議，宣布成立防疫小組，與13位前公衛官員與專家學者視訊交談。(美聯社)

專家：未來3~4個月 美將進入「新冠地獄」

美國新冠肺炎確診人數超過1000萬，民主黨總統當選人白登9日公布新冠諮詢委員會名單，他表示，疫苗就算批准，也來不及全面接種，最糟的情況，接下來數月內，可能再失去20萬條性命；諮詢委員會成員、流行病學專家奧斯特霍姆(Michael Osterholm)表示，未來3到4個月內，美國將面臨大流行以來最黑暗時期，即將進入「新冠地獄」。

製藥大廠輝瑞(Pfizer)9日表示，新疫苗將可能有9成功效預防新冠，該公司正在申請，希望獲得美國食品藥物管理局(FDA)的緊急使用許可。

白登9日在德拉瓦州威明頓市(Wilmington)舉行記者會，FDA的審查過程必須完全透明，讓美國人民放心使用；即便疫苗批准，也不會在未來幾個月內就廣發全國，美國仍然面臨黑暗冬天，每天有近千名國人死亡。

白登說，根據預測，未來幾個月內，在疫苗普及之前，可能還會有20萬人感染新冠喪生，而口罩是對抗疫情最有力的武器。

「口罩不是政治表態...戴口罩的目標，是要讓所有人回到正常生活。」白登講到此處，拿起手上的淺藍色口罩揮舞，副總統當選人賀錦麗(Kamala Harris)人就站在一旁，也戴著口罩。

財金媒體CNBC報導，奧斯特霍姆表示，未來3到4個月內，每天可能新增10萬個確診病例，美國人應當理解，「我們即將進入新冠地獄(COVID hell)，這正在發生。」

美國即將進入冬季，且迎來感恩節與聖誕節等重要節日，奧斯特霍姆說，「我們根本還沒接近高峰，但是，醫院正在面臨超載。」

新冠疫情諮詢小組成軍 擬定應對計畫

白登9日公布成立新冠疫情諮詢委員會，成員將由前公衛署長穆西(Vivek Murthy)、前FDA局長柯斯樂(David Kessler)和耶魯大學公衛專家公衛教授努涅斯-史密斯( Marcella Nunez-Smith)領軍，擬定新冠肺炎應對計畫，轉化為白登明年一月宣誓就職後，立即可用的行動藍圖。

另外，歐記健保設計師伊曼紐 (Ezekiel Emanuel)、歐巴馬的白宮健康政策顧問葛文德(Atul Gawande)，以及川普政府的「疫情吹哨者」、生物醫學高級研究和發展管理局(BARDA)前局長布萊特(Rick Bright)也都在委員會名單中。

布萊特今年初警告新冠病毒可能造成大流行，提醒政府儘速研發療法和疫苗，並準備N95口罩和呼吸器；當川普總統公開宣稱抗瘧疾藥物羥氯奎寧(hydroxychloroquine)對治療新冠有成效時，布萊特也力抗以抗瘧疾藥物治療新冠肺炎，最終在4月去職。

總統當選人白登9日在德拉瓦州威明頓市強調，防疫是上任後的當務之急，規勸全民戴上口...
總統當選人白登9日在德拉瓦州威明頓市強調，防疫是上任後的當務之急，規勸全民戴上口罩。(美聯社)

美國 白登 疫苗

上一則

潘斯、麥康諾挺川普 巴維理令全美查選舉舞弊

下一則

輝瑞新冠疫苗里程碑！保護力9成 月底尋求FDA緊急授權

延伸閱讀

輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答
疫苗試驗有效 歸功川普政府？輝瑞打臉：沒拿錢

疫苗試驗有效 歸功川普政府？輝瑞打臉：沒拿錢
世界晚報／抗疫雖迎重大里程碑 但近期形勢仍嚴峻

世界晚報／抗疫雖迎重大里程碑 但近期形勢仍嚴峻
白登急組13人抗疫團隊 將投資250億生產疫苗

白登急組13人抗疫團隊 將投資250億生產疫苗

熱門新聞

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

2020-11-07 11:38
川普5日在白宮簡報室發表談話。(美聯社)

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

2020-11-05 18:23
白登與妻子吉兒3日在德拉瓦州發表演說。（歐新社）

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

2020-11-04 10:07
民調始終落後的川普，開票結果在重要搖擺州仍有實力。(美聯社)

大選「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

2020-11-04 22:07
川普如今只有指望靠勝算很少的內華達州賭城拉斯維加斯翻盤。（美聯社）

剩4州未分出勝負 川普唯一勝算押在賭城？

2020-11-04 23:30
圖為密州川粉6日上街表達支持川普。(Getty Images)

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

2020-11-07 02:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼

川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼
川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名

川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名
輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高

輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高
快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？

快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？
川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派

川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派