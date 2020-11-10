恐再死20萬人 白登抗疫優先：口罩是最有力武器

正副總統當選人白登(左)與賀錦麗(右)，9日在德拉瓦州威明頓市舉行選後首次交接視訊會議，宣布成立防疫小組，與13位前公衛官員與專家學者視訊交談。(美聯社)

專家：未來3~4個月 美將進入「新冠地獄」

美國 新冠肺炎確診人數超過1000萬，民主黨總統當選人白登 9日公布新冠諮詢委員會名單，他表示，疫苗 就算批准，也來不及全面接種，最糟的情況，接下來數月內，可能再失去20萬條性命；諮詢委員會成員、流行病學專家奧斯特霍姆(Michael Osterholm)表示，未來3到4個月內，美國將面臨大流行以來最黑暗時期，即將進入「新冠地獄」。

製藥大廠輝瑞(Pfizer)9日表示，新疫苗將可能有9成功效預防新冠，該公司正在申請，希望獲得美國食品藥物管理局(FDA)的緊急使用許可。

白登9日在德拉瓦州威明頓市(Wilmington)舉行記者會，FDA的審查過程必須完全透明，讓美國人民放心使用；即便疫苗批准，也不會在未來幾個月內就廣發全國，美國仍然面臨黑暗冬天，每天有近千名國人死亡。

白登說，根據預測，未來幾個月內，在疫苗普及之前，可能還會有20萬人感染新冠喪生，而口罩是對抗疫情最有力的武器。

「口罩不是政治表態...戴口罩的目標，是要讓所有人回到正常生活。」白登講到此處，拿起手上的淺藍色口罩揮舞，副總統當選人賀錦麗(Kamala Harris)人就站在一旁，也戴著口罩。

財金媒體CNBC報導，奧斯特霍姆表示，未來3到4個月內，每天可能新增10萬個確診病例，美國人應當理解，「我們即將進入新冠地獄(COVID hell)，這正在發生。」

美國即將進入冬季，且迎來感恩節與聖誕節等重要節日，奧斯特霍姆說，「我們根本還沒接近高峰，但是，醫院正在面臨超載。」

新冠疫情諮詢小組成軍 擬定應對計畫

白登9日公布成立新冠疫情諮詢委員會，成員將由前公衛署長穆西(Vivek Murthy)、前FDA局長柯斯樂(David Kessler)和耶魯大學公衛專家公衛教授努涅斯-史密斯( Marcella Nunez-Smith)領軍，擬定新冠肺炎應對計畫，轉化為白登明年一月宣誓就職後，立即可用的行動藍圖。

另外，歐記健保設計師伊曼紐 (Ezekiel Emanuel)、歐巴馬的白宮健康政策顧問葛文德(Atul Gawande)，以及川普政府的「疫情吹哨者」、生物醫學高級研究和發展管理局(BARDA)前局長布萊特(Rick Bright)也都在委員會名單中。

布萊特今年初警告新冠病毒可能造成大流行，提醒政府儘速研發療法和疫苗，並準備N95口罩和呼吸器；當川普總統公開宣稱抗瘧疾藥物羥氯奎寧(hydroxychloroquine)對治療新冠有成效時，布萊特也力抗以抗瘧疾藥物治療新冠肺炎，最終在4月去職。