不認輸！川普：「啥時由媒體決定總統？」梅蘭妮亞力挺

第一夫人梅蘭妮亞（右）支持川普總統繼續計票的決定。(美聯社)

在大選開票結果漸對川普 總統不利，舉國焦點轉向民主黨總統當選人白登的過渡模式之際，川普仍拒絕承認敗選，並稱「什麼時候起媒體決定總統」，第一夫人梅蘭妮亞 則表明支持川普，要求應計算合法選票；但部分共和黨 大老及川普盟友呼籲川普拿出選舉舞弊的證據，否則就認清事實。

川普的私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)則表示，這場大選存在系統性的選民舞弊，川普陣營準備提出十宗訴訟且賓州有50位證人願意出面作證。

川普親密盟友、新澤西州前州長克利斯蒂(Chris Christie)告訴川普，「到了拿出證據否則就接受現實的時候了。」

川普連續發布憤怒的推文，在沒有證據的情況下宣稱大選舞弊；川普的法律團隊準備興訟，川普陣營在上電視批評選舉不公。

儘管有線電視新聞網(CNN)報導指出，梅蘭妮亞與川普女婿庫許納已勸川普認輸，但梅蘭妮亞在推特發文寫道：「美國人值得公平的選舉，每一張合法，而非不合法的選票，都應該計算；我們必須以完全透明的方式維護民主。」

川普質疑媒體不該決定準總統人選的說法並沒有錯，選舉結果唯有在各郡提交統計結果給選委會，各州回報結果，選舉人團會面，國會召開聯合會議後才正式決定。

然而媒體機構審查各地計票結果，判定哪位候選人根據顯著的得票差距而勝選希望渺茫。

拒絕認輸的川普屢次發言引戰，他引述共和黨籍前眾院議長金瑞契(Newt Gingrich)的發言，形容大城市的計票機器「腐敗」，稱選民為「盜賊」，指選舉「被偷走」。

川陣營準備提起10宗訴訟

朱利安尼接受「福斯新聞網」(Fox News)訪問時說，目前已提出一宗訴訟，到了周末會變成四、五宗，川普陣營準備提出十宗訴訟；在賓州方面，朱利安尼宣稱開票結果錄影存證，且有至少50人願意出面作證這場選舉違反公民權與州法等。

不過，馬里蘭州共和黨籍州長霍根(Larry Hogan)說：「若有問題就會進入司法程序，但我不認為會推翻選舉結果，是時候力挺勝選者了。」

共和黨聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney，猶他州)和莉莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski，阿拉斯加州)已向白登致賀；布倫特(Roy Blunt，密蘇里州)則表示，興訟後總會出現部分改變，但不足以影響選舉結果。