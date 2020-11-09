不可預測 川普的剩下任期會報復政敵？特赦自己？

連續多未曾公開露面的川普總統，8日在維州打完高爾夫球後返回白宮，向支持者揮手。(美聯社)

川普 總統近期不太可能承認敗選，就職典禮前約70天將充滿不確定性；川普可能開始報復政敵，特赦自家人與友人，為民主黨總統當選人白登 埋下更多挑戰，甚至可能不出席白登就職典禮。

川普預計會繼續在多個決戰州對選舉結果提出訴訟，拒絕接受白登勝選，雖然目前部分初步訴訟已遭駁回，其他則難以改變結果。

根據川普競選團隊資深顧問米勒(Jason Miller)，川普女婿庫許納(Jared Kushner)建議川普，訴諸所有可行的法律救濟確保計票無誤。

然而就算是白宮 幕僚和川普競選團隊，他們也不確定未來十周可能發生什麼事。

川普可能先將矛頭對準多名政府高官，這些人可能獲川普指派但被認為不夠忠誠、不願聽令行事，或者惹惱川普與其內圈人士。

最先遭殃的人包括聯邦調查局局長雷伊(Christopher Wray)、國防部長艾思博(Mark Esper)、中央情報局局長吉娜．哈斯柏(Gina Haspel)，以及國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇((Anthony Fauci)。

總統卸任前往往會特赦多人，批評者擔心川普可能利用該職權特赦前白宮國安顧問佛林(Michael Flynn)、2016年競選團隊前任總幹事馬納福(Paul Manafort)、競選顧問兼友人史東(Roger Stone)。

川普也可能試圖保護自己、川普集團和家人經營的公司免遭起訴；他可能預先特赦自家孩子、現任與前任職員和親近自己的人士，例如其律師朱利安尼(Rudolph Giuliani)，甚至是自己。

川普在政策面也有多種選擇，他可以發布多項行政命令，以激勵其政黨在2024年挑戰白宮，或者若川普有意成立媒體公司，這些行政命令可能達到曝光效果；他也可能推動限制移民獲庇護申請和其他環境政策，雖然未來可能遭白登推翻，但可能曠日費時。

消息人士表示，川普拒絕出席「假總統」白登的就職典禮；一名共和黨消息人士指出，「川普未準備敗選演說，也無意承認白登當選。」

消息人士稱川普像隻「瘋狂狐狸」，不斷譴責律師和競選團隊幕僚；西廂氣氛狂暴緊繃，部分幕僚甚至點起玫瑰蠟燭企圖活絡氛圍，或試圖遮蓋不斷送給總統與其內圈人士的速食氣味。