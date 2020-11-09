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連任難挽頹勢 川普考慮建立電視台 2024再戰白宮？

編譯中心／綜合8日電
若干盟友已表示川普計畫2024年再戰白宮。(美聯社)
若干盟友已表示川普計畫2024年再戰白宮。(美聯社)

民主黨總統候選人白登勝選，連任失利的川普總統下台後除了打高爾夫球，還能做些什麼？

法新社報導，傳統上美國總統在離開白宮後多半不公開置喙政務，而是投入撰寫回憶錄，偶爾參加慈善活動。但川普不變的喜好就是站在鎂光燈下，沒多少人預期這位獨特的總統會循前人往例。

川普將失去進入白宮的鑰匙，但他仍能登入推特，用手指對共和黨發揮有力影響。

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若干盟友已表示他計畫2024年再戰白宮。在美國歷任總統中，只有克里夫蘭任期不連續，於1888年敗選後又於1892年奪勝。

白宮前幕僚長穆瓦尼表示，川普「不喜歡輸」。穆瓦尼告訴一家愛爾蘭智庫：「我預期總統(川普)會繼續涉入政治，我絕對會把他列入2024年可能的候選人名單。他74歲，精力非常旺盛。」

川普的孩子則清楚要求共和黨人繼續忠於川普。長子小唐納5日就上推特發酸文：「『有望成為2024共和黨候選人』的人，幾乎全都沒動作，真是太棒了。」

隨著川普對福斯新聞的抱怨與日俱增，並指控這個助他崛起的頻道不夠右派，他已暗示打算建立「川普電視台」。川普曾推文：「(觀眾)現在想要別的選擇，我也是！」川普若要開電視台，有現成媒介可用，也就是公開挺他的「一個美國新聞網」與NewsMax TV。現在這兩家還是小蝦米，若川普收購，就可能變大鯨魚。

未來川普被嚴重司法問題糾纏的可能性也不低。紐約檢方已在調查川普支付封口費給一名情色女星、他混亂複雜的商業交易和謎樣的會計操作，還有性侵指控等舊案等著他。川普擔任總統時大致上可享司法豁免權。一些人還猜測他可能再度挑戰常規，預先特赦自己。

又或者川普會想擺脫一切。川普曾在賓州造勢集會演說中停下來，誇獎一輛輛停好的卡車。他說：「很棒的卡車。你認為我能跳上其中一台開走嗎？我想這麼做，開車離開這裡，離開這一切。」

連續多未曾公開露面的川普總統，8日在維州打完高爾夫球後返回白宮，向支持者揮手。(...
連續多未曾公開露面的川普總統，8日在維州打完高爾夫球後返回白宮，向支持者揮手。(美聯社)

川普 白宮 美國

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