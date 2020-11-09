布希恭賀白登 稱選舉公平 但「川普有權要求重新計票」

前共和黨總統小布希8日向民主黨的總統當選人白登，表示致賀，認為大選基本公平公正。圖左為前第一夫人蘿拉。(Getty Images)

前總統布希8日發表聲明，恭賀民主黨候選人白登 贏得大選。布希指出，已與白登及白登副手、加州聯邦參議員賀錦麗分別通過電話，聲明中是以「總統當選人」(President-elect)稱呼白登，並說「雖然我們政治立場不同，我知道白登是個好人，他已經取得領導並率領我們國家的機會」。布希也說：「這次選舉基本上是公平的，對美國人民可以有信心，選舉公正性並未動搖，結果非常清楚。」

布希是美國第43任總統，也是目前在世的唯一一位共和黨 籍前任總統。布希對白登發表祝賀聲明的24小時之前，全美各大新聞頻及美聯社等主流媒體，根據決戰州開票結果宣布白登已跨越270張選舉人票的當選門檻，贏得大選。

在布希發表聲明之前，並沒有任何共和黨高層以「總統當選人」稱呼白登。雖然川普 總統及川普競選團隊仍持續聲稱「選舉舞弊」，布希在聲明中則強調對於這次選舉結果的公正性沒有疑慮。布希指出：「不管你透過什麼方式投票，選票都獲得計票了。」

聲明中指出，川普有權要求重新計票並提出訴訟，「任何尚未解決的爭議都將獲得適當裁定」。

★羅穆尼轟川普：發言像獨裁者

曾代表共和黨角逐2012年總統大選的猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)8日接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目專訪時說，川普近來發言越來越像獨裁領袖，川普對於大選結果發表談話應該慎選用詞才是。

羅穆尼說，川普頻頻指稱選舉「被偷走」、「作弊」，這些用詞是世界各地獨裁領袖才會使用的，「我覺得這對我們國家的民主程序，造成傷害」。羅穆尼表示，毫無疑問的，川普仍是共和黨內最有權力的人物，對於共和黨的未來發展具有深遠影響。

他分析，投票給川普的絕大多數民眾，希望川普闡揚的精神與政策能夠繼續推行，因此川普將絕對不會從政壇消失，「他就像來到共和黨裡的一隻900磅大猩猩」。