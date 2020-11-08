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白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

吉兒‧白登升格第一夫人：我會繼續任教

編譯林梅婕／綜合報導
吉兒‧白登(Jill Biden)也從四年前的第二夫人，升格成為第一夫人，但表示狀態和四年前不會有太多不同。(Getty Images)
吉兒‧白登(Jill Biden)也從四年前的第二夫人，升格成為第一夫人，但表示狀態和四年前不會有太多不同。(Getty Images)

隨著選舉結果出爐，吉兒‧白登(Jill Biden)也從四年前的第二夫人，升格成為第一夫人；吉兒一生熱愛教職，當年儘管身兼第二夫人，她仍維持全職的教職工作，即使現在當上第一夫人，狀態和四年前也不會有太多不同。

吉兒在競選期間曾說：「如果我們真的贏得選舉，我會繼續任教。這對我來說很重要，而且我希望人們能正視老師對社會的價值和貢獻，並協助提升他們的專業水準。」

賓州長大的吉兒，為了就學前往德拉瓦州，時尚雜誌Vogue曾透露，嚮往時尚的吉兒曾在賓州一所大學專攻時尚行銷，但爾後各種原因讓她決定轉換職涯跑道。

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吉兒和前夫史蒂文森(Bill Stevenson)1970年一同註冊就讀德拉瓦大學(University of Delaware)，但兩人在就學期間分居，最終以離婚收場，而當年的白登仍持續力拼政治事業。

白登的人生在1972年邁入新階段，當年他當選德拉瓦州聯邦參議員一職，但第一任妻子妮莉亞‧杭特(Neilia Hunter)和幼女娜歐蜜(Naomi)卻在同年聖誕節一場車禍中喪生。

1975年白登透過親友安排的一場相親活動與吉兒相識，縱使當年吉兒仍在就讀大學，兩人迅速墜入情網；吉兒回憶起兩人初次約會時說道：「我們一起去看電影『男歡女愛』(A Man and a Woman)，我們非常投緣。當他送我回家時，只輕輕握了我的手和我道晚安，我在半夜1時打給我媽媽，告訴她我終於認識了一位真正的紳士。」

白登在公開場合從不吝嗇給予吉兒讚美，也提過他對吉兒求婚不下五次的故事。終於，兩人在1977年步上紅毯，1981年迎接兩人的第一個女兒。

吉兒畢業後便到當地公立學校及精神病院擔任起英文老師，2007年獲得德拉瓦大學教育博士的學位。

過去在丈夫擔任副總統的期間，吉兒持續在北維州社區學院擔任全職教師。

白登的已故長子波‧白登(Beau Biden)曾在達拉瓦州陸軍國民兵服役，且參與過伊拉克戰爭，因此吉兒在擔任第二夫人期間也致力於為軍人家庭服務。

白登 德拉瓦州 賓州

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