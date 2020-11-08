次子杭特風波不斷 白登為他頭痛多年

總統當選人白登(左)的次子杭特‧白登(右)一直風波不斷，在選前倒數三周，更鬧出筆電電郵紀錄外流事件。(路透)

總統當選人白登 自去年宣布參加2020年總統大選後，次子杭特‧白登(Hunter Biden)一直風波不斷，在選前倒數三周，更鬧出筆電電郵紀錄外流事件，白登競選團隊忙著澄清，終能化險為夷。

1970年出生的杭特，在1972年12月的一場車禍中，與哥哥波‧白登(Beau Biden)雙雙受傷。車禍後的一個多月，白登在全國媒體矚目下，宣誓成為德拉瓦州聯邦參議員。2015年，波‧白登因腦癌病逝。

杭特的感情生活，猶如電影情節般；與他結髮22年的凱薩琳‧布爾(Kathleen Buhle)2017年訴請離婚時，指控杭特把家用款浪費在毒品 、召妓。離婚後的他則被媒體爆料與哥哥遺孀海莉‧白登(Hallie Biden)交往，但2019年初兩人宣告分手。

2019年底，杭特被脫衣舞孃出身的女伴朗登‧羅勃茲(Lunden Alexis Roberts)告上法院，指控積欠私生子的扶養費。2020年1月，阿肯色州法院裁定，DNA檢測證實杭特為羅勃茲孩子的生父。官司後來以庭外和解收場，杭特同意支付從2018年11月開始計算的孩子扶養費。

杭特與南非籍第二任妻子梅莉莎‧柯恩(Melissa Cohen)2019年5月在洛杉磯結婚，柯恩今年4月產下一子。

毒品問題是杭特揮之不去的陰影，曾在1988年因持有毒品被捕。2014年，他被檢查出使用古柯鹼，遭到海軍後備隊汰除。川普總統在上個月的總統候選人辯論會上提及此事，白登極力為兒子辯護說：「我兒子跟許多人一樣有毒品問題，他克服了，也改過了，努力面對，我為他感到驕傲，我以我兒子為榮。」

杭特被爆打著父親的副總統名號，在烏克蘭 天然氣公司董事會取得待遇優厚的肥缺。對於杭特在烏克蘭的事業，白登去年曾說：「我從來不曾跟兒子談過他的海外生意。」白登與杭特均強調，對於烏克蘭並未涉及任何不法情事。