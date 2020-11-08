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白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

顛覆傳統政治引力 獨斷川普「未來三個月多半不會安靜下來」

編譯盧炯燊／綜合7日電
紐約市民眾慶祝白登當選總統的同時，對拒絕承認落敗的川普極盡嘲諷。(路透)
紐約市民眾慶祝白登當選總統的同時，對拒絕承認落敗的川普極盡嘲諷。(路透)

川普從電視實境秀明星、商人乃至登上總統大位的非凡崛起之途，違抗了傳統政治引力，但在7日敗選後，也落回現實的土地。

他無視新冠疫情，動員川粉一連串大規模喧嚷的造勢活動，展現求勝的意志力，但仍無法改變多數人長期不認可他的言行，以及他領導防疫無能，造成近24萬人死亡及數以百萬人失業的現實；不過，川普推文的嘲諷風格、對政敵的報復性鬥志、國際外交獨斷獨行的行事方法，都留下深深烙印。

另外，他與白登競選時的表現比預期好很多，都表明他的影響，可能會在以後幾代人的政治及政策中，繼續引起共鳴；即使敗選，他的影響力仍將持續很長一段時間。

2020美國大選開票結果 不斷更新

紐約民眾7日在曼哈頓華盛頓廣場集會，慶祝白登當選總統，並對拒絕承認敗選的川普說「...
紐約民眾7日在曼哈頓華盛頓廣場集會，慶祝白登當選總統，並對拒絕承認敗選的川普說「不」。(Getty Images)

川普的崛起為爭取總統職務開創新道路，更多地是由風格而不是政策所驅動，即使他在選舉人團票中失利，但他的本土主義信息，證明了美國分裂政治的力量龐大；儘管他的經濟及種族仇恨撕裂了社會，但許多共和黨人相信，如果不是因為新冠病毒大流行，加上不少選民普遍認為他處理不當，他將會贏得連任。

儘管川普明年1月20日任期屆滿後會做什麼，仍然有待觀察，但他第四任幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)在接受訪問時表示，相信川普仍會繼續參與政治，因為他不喜歡輸。

川普迄今仍拒絕承認白登當選總統，甚至聲言透過法律提出挑戰，試圖推翻結果，因此預計，在共和黨出現新領袖前(或要等到2024年共和黨初選後)，川普仍然是共和黨的實際領導人。

共和黨全國委員會前主席史蒂爾(Michael Steele)就表示，即使競選失敗，但川普的表現超出預期，而且帶動其他共和黨參選人的選情，因此他將繼續成為共和黨強大的力量。

對於共和黨人的未來，史蒂爾認為表示，該黨可能會尋求那些能結合川普民粹主義與吸引選民廣泛支持的政策的人當領袖。

目前並不清楚川普會否接受選舉結果，還是繼續挑戰；儘管未來三個月他成了跛鴨總統，但一些了解川普行事風格的人表示，他多半不會安靜下來。

川普的前私人律師柯恩(Michael Cohen)早已認為，川普敗選後，是永遠不會和平轉移權力，將會繼續全力宣稱是民主黨「偷走他的總統職位」。

川普的長期助手芭芭拉‧雷斯(Barbara Res)推測，川普可能會在白登舉行就職典禮前離開美國，追求自己的媒體帝國，因為他可以繼續為所欲為，就如他在推特推文一樣。

川普 共和黨 白登

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