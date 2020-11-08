白登賀錦麗爭議言論 他失言：窮人家孩子，跟白人孩子一樣聰明

白登曾在造勢活動上說：「窮苦人家的孩子，跟白人孩子一樣聰明，一樣有才華。」(路透)

白登 ：

●2020年9月，在一支網路瘋傳的短片中說：「有些民眾說，居家閉疫不是問題，因為某些非洲裔婦女有辦法在家裡儲存很多生活物資。」

●2020年5月，白登接受「早餐俱樂部」(The Breakfast Club)節目訪問時說：「如果你沒辦法想清楚要支持我還是支持川普，那你就不算黑人。」

●2019年8月：在愛阿華州一場造勢活動上，白登對支持群眾說：「窮苦人家的孩子，跟白人孩子一樣聰明，一樣有才華。」但他很快又修正發言，改口說：「有錢人家的孩子，黑人孩子，亞裔孩子。」

●2019年6月：白登談到數十年前與兩位來自南部種族隔離區域的參議員「共同把事情做好，但對其他事情我們並沒有共識」，結果遭參加民主黨初選的同僚布克、賀錦麗 、華倫(Elizabeth Warren)等批評。

●2012年8月：時為副總統的白登在維吉尼亞州演說中，針對共和黨總統候選人羅穆尼(Mitt Romney)金融法規鬆綁提議說道，如此作法「把你們再次銬上鐵鍊」。

●2007年2月：當時正與歐巴馬搭擋參選的白登，讚美歐巴馬時說道：「他是第一個能言善道，既聰明又清廉的非洲裔。」白登後來在民主黨全國委員會冬季會議上為發言道歉。

賀錦麗擔任檢察官期間，曾有錯誤定罪的案例。(路透)

賀錦麗：

●曾經錯誤定罪而抓錯人的案例

法律背景出身的賀錦麗，在今年的警察 暴力及種族司法抗議活動中，因為她曾任舊金山地區檢察官和加州檢察總長的背景，而被貼上「賀錦麗是警察」的標籤。

她擔任檢察官期間協助警察逮捕嫌疑犯，其中不乏錯誤定罪而抓錯人的案例。

●反對死刑 又支持死刑

賀錦麗自述反對死刑，但她擔任檢察官期間曾支持運用死刑，殺雞儆猴；對罪犯強硬的立場吸引獨立和保守派選民，但可能傷害左派選民。

●高調倡議執法改革

非裔佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察膝蓋壓頸致死後，賀錦麗高調倡議執法改革，獲得部分進步派人士讚賞，但學者認為還是保留解釋空間會比較好。

●吸過大麻，支持大麻合法化

賀錦麗去年在黨內總統提名辯論中，遭夏威夷聯邦眾議員菟西‧蓋芭(Tulsi Gabbard)質疑，她擔任檢察官期間以違反大麻相關條例為由，將1500多人關進監獄，自己卻笑著承認吸過大麻；賀錦麗說明支持大麻合法化的原因，但拒絕為擔任檢察官時作的決定道歉。