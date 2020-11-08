「沒結束」川普落寞回白宮 嘴硬不認輸

白登獲宣布贏得大選，川普總統7日打畢高爾夫球後，返回白宮。(路透)

民主黨總統當選人白登 (Joe Biden)7日晚發表勝選演說，但川普 總統並未承認敗選，發表聲明指這場大選「遠遠未結束」，並繼續毫無根據地指控白登，試圖破壞選舉流程，更揚言要告上法院。

白登勝選消息傳出後，川普正在他的維吉尼亞鄉村俱樂部打高爾夫球；他外出數小時，並在離開時停下腳步來祝賀一位新娘，然後由車隊送回白宮，面對許多人的叫囂、奚落以及不友善的手勢。

在白登支持者雀躍慶祝之際，川普支持者則對選舉結果感到震驚；支持者在全國各地的州議會大廈外抗議，高呼「這還沒結束！」拒絕接受失敗，並呼應川普指控民主黨以欺詐獲勝的說法。

川普以全大寫字母推文，錯誤宣稱是自己勝選：「這場大選是我贏了，我得到7100萬張合法選票。」推特(Twitter)旋即將這篇推文標示為誤導；他還錯誤指出，共和黨的選舉觀察員不被允許進入開票所。

全國公共廣播電台(NPR)報導，事實上，開票過程照常受到觀察，許多地方還進行網路直播；關於觀察員被允許觀察的距離及進場人數曾引發爭議，但遠未到川普指控違反選舉法的程度。

川普也指出，他得到的票數超越先前任何一位現任總統，這一點是事實；但白登得到的票更多，比他數百萬張，創下總統大選中得票數最高的新紀錄。

川普並發表聲明，再次沒有根據地指控選票計算方式不當；他也強調他的競選團隊針對投票 過程提出的法律挑戰；不過，其中許多都因為沒有任何行為不當的證據，已被法院駁回。

白登拿下賓州，被多數媒體宣布當選總統後，川普隨後在聲明寫道：「我們都知道白登為何急著錯誤地宣稱當選，以及他的媒體盟友為何這麼努力幫他：他們不希望揭露真相；簡單的事實就是這場選舉遠未結束；沒有任何州證實白登勝選，更別提任何準備強制重新計票的州，或我們競選團隊提出有效且合法之法律挑戰的州，可望決定最終的勝利者。」

NPR報導，總統大選結果在官方認證前一直都是由媒體率先發表；各州認證期限不同，但都訂在投票日後數日或數周。

川普也提到「合法選票」與「非法選票」；他多次指控郵寄選票不合法，而研究人員沒有找到大規模舞弊的證據；NPR報導，川普自己就是以郵寄方式投票。

川普也指出部分州處理選票過程遭延宕，並無根據地指控舞弊，認為白登試圖搶占政權。

川普拒絕承認敗選沒有法律意涵；整場選戰中，川普多次拒絕承諾和平移交政權，並無證據地宣稱大選可能受舞弊影響。