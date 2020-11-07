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7天暴增20%…美日增確診逾12萬 再破紀錄

編譯郭宣含／綜合6日電
美國單日新增新冠肺炎病例屢屢打破紀錄。(Getty Images)
美國單日新增新冠肺炎病例屢屢打破紀錄。(Getty Images)

美國新冠肺炎新增確診人數連續兩天創下新高，5日新增逾12萬個病例，過去七天增加幅度高達20%，至少12州6日回報單日新增確診創新高，三個州新增死亡案例寫最高紀錄；疫情熱點區主要來自南加州和南佛羅里達州。

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根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，截至6日晚間，全球新冠肺炎確診4922萬8536例，死亡124萬1366人；美國確診972萬7345例，死亡23萬6025人。

美國新冠肺炎確診5日新增12萬1888例，連兩天打破紀錄，前一個紀錄是4日新增10萬2000例；5日有1210人死亡。新冠住院率也飆升，截至5日傍晚，至少16州新冠住院病患創下新高。

在全國最多新冠確診的郡中，由舊金山居冠，確診31萬5564例，死亡7140人；其次是伊利諾州庫克郡(Cook County)確診20萬4977例；邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)緊追在後，確診19萬728例。

根據約翰霍普金斯大學數據，目前南加州和南佛州新增新冠確診案例最多，中西部則是人均新增確診最多的地區。

聯邦疾病防制中心(CDC)5日指出，美國新冠肺炎單日平均新增案例在過去七天成長20%；全美司法區的案例增加79%。

紐約時報報導，至少12州新冠單日確診創下新高，包括阿肯色州、印第安納州、堪薩斯州和緬因州等；三州新增死亡創紀錄，包括堪薩斯州、南達科他州和猶他州；至少19州過去七天新增確診高逾疫情初期的任何七天紀錄。

根據6日數據，伊利諾州確診新增近1萬例，密西根州新增近7000例，愛阿華州逾5000例，俄亥俄州和印第安納州都增加逾4000例，明尼蘇達州則略少於4000例。

愛阿華州迎來第三度高峰，甚至分別高於前兩波確診數字，而且新冠病患人數也來到新高；愛阿華州醫療專家呼籲醫院改變政策，禁止訪客並重新安排非緊急手術與流程。

堪薩斯州新冠確診與死亡案例均創新高，過去兩天新增確診5418例，使該州確診人數在6日達到9萬7633人，比4日增加5.9%；根據堪薩斯州衛生與環境部(Kansas Department of Health and Environment)警告新增確診案例「激增」，截至6日的過去七天平均單日新增1779例；醫院也警告人力嚴重短缺。

美國 堪薩斯州 新冠肺炎

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