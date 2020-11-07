白宮外示威者未散 稱川普「輸家」 提醒「該走了」

白宮外鐵圍網上不斷有人釘上自己的標語，示威民眾稱川普為「輸家」提醒他「該走了」，有標語寫著「計算每張票」或「騙子總統」。(記者張文馨／攝影)

總統選舉日後第三天，計票作業仍在進行，自選舉日起在白宮外聚集的示威人潮未散去，隨著民主黨總統候選人白登 擴大領先優勢，現場氣氛更顯輕鬆；有支持者戴著支持白登的口罩，到「黑人的命也是命 」（BLM）廣場，期待白登宣布勝選的那一刻；也有民眾單純為「川普 下台」而來；一名帶著兩個孩子的母親，帶著孩子手舉標語來此，趁機上一場美式民主課。

BLM廣場和白宮之間，夾著一座拉法葉公園，鐵圍網的這端有震天的音樂、勸世的街頭演講、來來去去的示威群眾和忙著現場連線的各國媒體記者，圍籬的另一端，也有記者連線，但氣氛緊張得多，川普正在白宮緊盯電視關注開票進度。

Sandy帶著10歲的女兒和5歲的兒子，標語上寫著「與民主站在一起」，她說，想告訴孩子「相信美國(民主)過程，確實計票和言論自由才是保衛民主，每個人的意見都能被聽到，是非常重要的」。

Sandy說，每一張選票都很重要，無論是民主黨的票或是共和黨的票，每一張票都該被計算，這無關黨派。

羅納德(Valerie Leonard)騎著腳踏車就來了，她說，「川普玩完了」，川普是個邪惡的人，造成很多的痛苦和傷害，這座廣場一直都充滿悲傷和各式各樣的示威活動，今天不同，今天是很棒的一天。

被問到是否憂心川普不願認輸或期待白登宣布勝選，羅納德說，誰認輸或誰宣布勝選都不重要，事實就擺在那裡。

民主黨支持者密海理(Zora Mihaley)受訪表示，她2日起就天天來BLM廣場報到，隨著開票進度，每天示威主題都不同，6日主題是「計票才是民主」，她批評川普試圖以某種非法的方式贏得這場選舉，來到這裡是要告訴川普，「每張選票都很重要」，並期待白登馬上就宣布勝選。

隨著川普選情落後，廣場上開始出現各式各樣以川普為出發點的Kuso裝飾，有畫家將川普和種族主義畫上等號，並在畫作上寫著大大的「遊戲結束」，隨著音樂動態展示其畫作，有民眾在腳踏車前面掛著有豬鼻子的川普面具。

鐵圍網上持續有人釘上自己的創作，表達其意見，示威民眾稱川普為「輸家」提醒他「該走了」，有標語寫著「計算每張票」或「騙子總統」，也有民眾為「黑人的命也是命」的運動而來。