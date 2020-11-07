親信透露：川普打算戰到底 未擬敗選演說講稿

一夜之間，仍在計票中的關鍵州都由白登 領先，但川普 總統並沒有退讓之意；有線電視新聞網(CNN)引述消息人士報導，川普近日與親信談話時一再表明無意承認敗選，並擬窮盡資源啟動選舉官司戰，不過多名幕僚私下指出，雖然川普已無勝選的明確途徑，但包括私人律師朱利安尼在內的主戰派都主張川普應該「戰到底」。

知情人士指出，就在連任希望越來越渺茫之際，川普完全沒有離開白宮 的意思，他未草擬敗選演說講稿，並向親信表明無意承認敗選。

就在白登於喬治亞州和賓州得票由落後轉為領先川普後，白宮經濟顧問庫德(Larry Kudlow)6日表示，川普打算繼續回擊，但萬一敗選，屆時權力將和平轉移；「川普希望確保計票過程合法，而且合法選票得以計入，他打算繼續奮戰」。

選情越來越不樂觀，但包括白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)在內的核心幕僚，卻沒人敢跟川普開口分析事實；消息人士透露，川普親近幕僚反而把更多陰謀論、假消息餵給川普，聲稱選舉結果硬生生被偷走。

川普律師、前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)則是試圖說服川普堅持下去的人之一，他建議川普採取法律行動。

報導指出，川普已對兩個兒子及資深幕僚說明態度，川普長子小唐納‧川普5日則多次透過推特發文，強烈譴責沒有跳出來為川普辯護的共和黨人。

據報導，川普與某些盟友談話時，確實提到目前選舉人票統計似乎不妙，但他同時說，將會透過選舉訴訟讓大選進入延長賽，並且不斷散布質疑選舉制度公正性的信息，設法主導輿論風向認同，這樣就有運作空間可拒絕接受敗選結果。

兩名川普選舉顧問及一名親近川普人士透露，川普將動用所有資源投入選舉官司，先在幾個決戰州分別挑戰開票結果，然後才視情況考慮是否承認敗選。

一名川普幕僚說，川普已進入「戰鬥模式」，並認為「全力開戰對自己有利」。實際上，某些為川普提供諮詢的盟友，力挺川普不只一定要對選舉結果挑戰到底，還要展開選舉舞弊的調查。

就在川普堅持力戰到底的同一時間，報導指出，川普陣營內部已悄悄商量，最後到底要找誰來承擔對川普「曉以大義」的艱難任務，有幕僚提議應由川普長女伊凡卡或女婿庫許納出面，但被點名的當事人是否同意，仍是未知數。

消息人士指出，幕僚群正在考慮讓能川普接受的論述：陷入選舉纏訟將傷害川普集團事業，還會影響日後政治發展，包括再戰2024年。