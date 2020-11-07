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密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

最後掙扎？川普訴諸最高法院 盼複製小布希2000年戲碼

記者顏伶如／綜合報導
川普總統希望複製 2000年最高法院針對佛州計票爭議，以5票對4票，裁定將小布希送進白宮的前例，讓川普如願連任。圖為他5日在白宮發表聲明，不承認敗選。(Getty Images)
川普總統希望複製 2000年最高法院針對佛州計票爭議，以5票對4票，裁定將小布希送進白宮的前例，讓川普如願連任。圖為他5日在白宮發表聲明，不承認敗選。(Getty Images)

川普總統在選前就揚言，將訴諸最高法院裁定大選結果，大選日過後兩天來也多次重申這一主張。川普的期望是，2000年最高法院針對佛州計票爭議以5票對4票將小布希送進白宮的前例，將複製到他身上，但其實司法途徑恐怕困難重重，難以讓川普如願。

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當年共和黨總統候選人小布希在佛州得票領先民主黨候選人高爾，民主黨向法院提告要求重新計票遭到小布希陣營反對，選舉結果最後由最高法院定奪。川普對幕僚透露，將循類似模式，在白登領先幅度較小的幾個州，全面啟動選舉訴訟戰。

美聯社分析，川普打算盤時遺漏的一點是，有兩個以上的州在6日都持續計票中，白登得票領先的幅度可能越拉越大，到頭來無法以「票數僅有些微」差距為由興訟。

首席大法官羅伯茲(John Roberts)向來與可能影響最高法院形象的行政部門政治事務保持距離，對於川普陣營的選舉提告估計也會保持相同態度。2000年時，羅伯茲還沒有進入最高法院，而是小布希陣營的律師。

另一方面，川普陣營喊告的選舉爭議是否份量足以升高到最高法院，仍有待觀察。從大選日之夜以來，川普陣營在多州提告的選舉訴訟內容大多屬於枝節問題，就算成案對於大選結果也無法發揮重大影響，在喬治亞州、密西根州提告的案件則已遭法院駁回。

從5日晚間到6日凌晨，開票結果顯示白登在賓州超越川普。共和黨賓州黨部6日向最高法院聲請禁止賓州選務機關計算大選日之後收到的通訊選票。

共和黨賓州黨部請求最高法院下令賓州州務卿將大選日之後才收到的通訊選票分開保管，但暫時不得參加計票。最高法院已裁定暫將這些選票放到一邊，但未裁定是否參加計票。

民主黨籍賓州州務卿波克瓦(Kathy Boockvar)5日晚間接受美國有線電視新聞網訪問時說，之前就已要求選務機關將大選日之後收到的通訊選票分開處理。她說，延長截止期限之後收到的通訊選票，對於賓州的大選計票結果估計不會有太多影響，「除非雙方真的非常接近」。

她說，賓州人口最多的幾個郡，大選日之後收到的通訊選票各約500份而已，人口較少的郡在延長截止期間完全沒有收到通訊選票。

川普 賓州 小布希

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