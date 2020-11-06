貼文鼓吹暴力 臉書禁挺川社團「停止偷竊」

全球最大社群媒體臉書 5日發表聲明，川普總統的支持者在該網站組成「停止偷竊」(Stop the Steal)社團，組織成員去抗議總統選舉計票，其中有些人呼籲動用暴力，還有很多不實言論，宣稱民主黨正偷走共和黨的選舉，因此臉書依其政策，已禁掉該社團。

美聯社5日報導，臉書禁掉該社團以前，社團已招徠35萬多名成員；3日投票 後，計票工作仍在幾個決戰州進行之際，幾個小型社團為此冒出頭，「停止偷竊」為其中之一。那些團體的組織者及成員都試著規避臉書的仲裁，凡有人想報導或揶揄其言論，就派水軍灌爆對方。

臉書發表聲明說，這段緊張升高期間，公司採取非常措施，「停止偷竊」想在真實世界滋事，符合被撤銷帳號的規定；該社團組織的宗旨，在把選舉流程說為非法，公司還發現該社團有些成員呼籲動粗，令人憂心。

臉書另表示，將繼續監視社違反該公司規定的活動；若有違反便採取行動。截至5日下午，一個抄襲「停止偷竊」的社團已然出現，成員數穩定成長到將近1萬2000人，其它類似社團在臉書也可輕易找到。

成員在那些社團貼出沒根據貼文，指稱有選舉舞弊，另組織抗議。呼籲動武的貼文雖沒那麼明顯，但根據「反網上仇恨中心」(enter for Countering Digital Hate)貼出的一張螢幕截圖，「停止偷竊」有人貼文說，「哪一方都不想認輸，那麼該是攜槍上街的時候了」。

而在新成立的社團裡，管理員嚴肅警告成員，任何揚言動粗的貼文必遭刪除；管理員也計畫把社團搬去其他線上平台。

反網上仇恨中心執行長阿梅德(Imran Ahmed)施壓要臉書禁掉該社團，他認為這些言行就像打地鼠遊戲沒錯，但地鼠慢慢學懂怎麼見招拆招；除掉最大隻，就釋出明確訊息給其他類似團體。