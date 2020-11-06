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川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲

30萬張郵寄選票下落不明 華郵：不太可能影響關鍵州結果

編譯郭宣含／綜合5日電
郵政總局3日通知聯邦法官，全國有30萬張郵寄選票已掃描送進處理中心，但仍未掃描寄出送達計票員手上。因處理人員手動挑出選票以加速寄送，因此選票未經寄送掃描。(Getty Images)
郵政總局3日通知聯邦法官，全國有30萬張郵寄選票已掃描送進處理中心，但仍未掃描寄出送達計票員手上。因處理人員手動挑出選票以加速寄送，因此選票未經寄送掃描。(Getty Images)

郵政總局(USPS)3日通知聯邦法官，全國有30萬張郵寄選票已掃描送進處理中心，但仍未掃描寄出送達計票員手上；不過「華盛頓郵報」分析，就算遇到這些選票全丟失的最糟情況，仍不太可能影響關鍵搖擺州的總統選舉結果。

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郵寄選票追蹤問題引發28州選民注意，這些州在選舉日不接受選票，此議題也令華盛頓特區聯邦法官蘇利文(Emmet Sullivan)大為光火。

蘇利文下令郵政總局須在3日檢查數十個郵件處理中心是否有選票，但根據郵政總局4日交給聯邦法院的數據，3日當天仍有近7%選票在郵政分揀處，無法準時送給選舉官員，此數字未達郵政和選舉專家設下的97%準時送達率。

蘇利文4日表示將要求郵政總局局長德喬伊(Louis DeJoy)作證，說明如何在疫情期間處理選舉信件，此議題已促使19州和民權團體提出訴訟。

郵政總局4日告訴法院，這30萬張難以追蹤的選票多數在選前寄出，但未提出相關證據；該局人員建議郵局辦公室人工分出選票，並直接送給地方選舉官員，而非寄給地方處理中心。這些處理人員手動挑出選票以加速寄送，因此選票未經寄送掃描。

在共計151張選舉人票的搖擺州中，17個郵政區逾8萬1000張選票目前無法追蹤。不過目前大量下落不明的選票位於選情明朗的州：在藍州加州，舊金山和聖地牙哥各有4萬多票；在紅州猶他州，鹽湖城則有3萬多票。

據華郵分析，就算遇上最糟情況，這些疑似失蹤的選票最後真的遺失，他們也僅佔目前兩黨票數差距和尚未開票選票中的一小部分；目前其他爭議州的郵寄選票也面臨類似情況。

以喬治亞州來說，郵政總局回報不見6624張選票，這數字小於4日下午的兩黨總統票差，數字小到難以撼動選舉結果；其中許多選票可能在3日經人工挑出，而且喬州有三個郵政區同時處理鄰近三州郵件，因此這些遺失選票不可能全來自喬州選民。

郵政 喬州 搖擺州

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