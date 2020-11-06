川普控白登選舉舞弊直播 慘遭3大媒體中斷 主播：沒有實據

川普總統5日在白宮舉行記者會，說明大選計票情況。他仍稱自已獲勝，驗票官司打到底。(美聯社)

賓州與喬治亞州幾個關鍵搖擺州5日陸續開出的選票，讓民主黨 總統候選人白登大幅拉近原本與川普 總統的差距；迫使川普5日傍晚在白宮在毫無證據下指控對手說，「若看合法計票結果，我將輕鬆獲勝，不能接受對手以非法選票『偷走』選舉。」

來源：世界新聞網

「人民不會被噤聲，被霸凌，也不會投降。」白登在川普記者會後，陸續推文表示，每張票都要計算，「沒有人可以從我們身上拿走民主，現在不會，永遠都不會。」

川普並預告，將會有很多訴訟，且他手上有很多證據，也許最後會打到最高法院；這是川普選後首度在白宮簡報室發表談話，但談話內容和他近日的推特發文一樣，充滿陰謀論和指控。

川普的談話還沒結束，美國 廣播公司(ABC)、哥倫比亞廣播公司(CBS)和美國國家廣播公司新聞網(NBC)就中斷直播；新聞主播提醒觀眾，川普的談話不具事實基礎，需要進行查核。

共和黨籍馬里蘭州州長霍根(Larry Hogan)接受公共廣播電視公司(PBS)訪問說，川普的言論破壞了美國民主過程，美國正在計算選票，大家必須和過去一樣尊重選舉結果，沒有任何一場選舉或個人比美國民主更重要。

霍根還說，他擔心川普輸了還不接受結果，若結果很明顯指向川普已經輸了，他與共和黨人會持續努力確保川普為國家做正確的事。

「這是為了保護2020選舉公正性。」川普表示，這場歷史性大選被大媒體、大財團和大科技公司介入，民調都是錯的，非常荒謬；他說，在部分關鍵州，民主黨掌握選舉機器，讓他原本有的領先優勢奇蹟般消失。

「底特律和費城是全國最為腐敗的政治場域。」川普說，自己在底特律所在的密西根州和費城所在的賓州，一開票都是領先，但差距卻逐漸縮小。

川普批評民主黨掌控選舉機器，連由共和黨主政的喬治亞州都被拖下水；川普說，喬治亞州的城市一度中斷開票4小時，「期間發生很多事。喬治亞州的選舉機器是由民主黨負責。」

總統選舉3日舉行，川普4日凌晨出面宣稱自己已獲得勝利，並要求計票工作停止；全國開票作業至今未完成，川普在媒體預估的選舉人票累計上落後給民主黨總統候選人白登，目前領先的州，得票差距也被拉近，川普無意認輸，仍說自己會大勝。

川普說：「若只看合法計票結果，我將輕鬆獲勝；若你要把非法選票算進來，他們就可以從我們這裡偷走選舉。」

川普所指的非法選票，就是他一直公開批評的郵寄選票，今年提前投票的選民超過1億116萬人，郵寄選票也破紀錄。

川普表示，他想要合法選票，白登也這樣說，「不是誰贏得選舉的問題，是選舉不能有弊端，美國不能因此受到汙辱。」

花了17分鐘左右發表上述言論後，川普轉頭就走，沒有接受記者提問。

這段一人獨白結束後，黨內也沒有出現支持聲浪，副總統潘斯轉發川普演說片段，只是說支持計算每一張合法選票，並未跟進川普的選舉舞弊說；共和黨籍聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)在推特表示，若候選人認為某州違反選舉法規，他有權提在法院提出挑戰，但要提供證據。