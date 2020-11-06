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前白宮代理幕僚長穆瓦尼：川普若敗選 2024年一定再出馬

記者顏伶如／綜合報導
前白宮代理幕僚長穆瓦尼5日受訪表示，川普若敗選，可望2024大選再戰。(美聯社)
前白宮代理幕僚長穆瓦尼5日受訪表示，川普若敗選，可望2024大選再戰。(美聯社)

美國駐北愛爾蘭特使、前白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)5日在都柏林智庫機構「國際與歐洲事務研究中心」(Institute for International and European Affairs)舉辦的網路座談會上指出，川普總統如果連任失敗，將會和平地轉移政權，但2024年一定會再度出馬參選總統。

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穆瓦尼在會中說道，絕對預期川普將繼續參與政治，絕對也會再度參加2024年總統大選；穆瓦尼說，就算再過四年，川普還是比民主黨的白登年輕。

他形容74歲的川普精力充沛，如果這次落敗，不管是2024年或2028年，川普都會「更進一步參與」。

曾任白宮管理及預算局局長的穆瓦尼形容川普的個性是「不喜歡輸」。他說，川普競選團隊出動律師團在多個決戰州興訟，如此發展其實不讓人意外，「這並不代表承認失敗，也不意味著宣告勝利」。

有線電視新聞網(CNN)白宮記者奧卡斯塔(Jim Acosta)5日也指出，川普與幕僚已經討論到萬一敗選，在2024年挑戰白登的可能性。

前川普政權移交小組公關主任蘭薩(Bryan Lanza)5日接受英國廣播公司(BBC)電台節目專訪時說，對於四年後捲土重來，川普處於優勢，因為到時候川普比白登年輕，年齡將不會成為川普的障礙。

蘭薩說：「白登當選後將有機會帶領美國擺脫新冠疫情，我們將會放大檢視他。而且，放眼共和黨內，沒人能跟川普抗衡。」

他表示，如果川普僅以些微差距敗給白登，「就更有理由可以再次參選，到時候共和黨人將會退讓」。

不過，CNN分析，不論川普是否連任成功，共和黨內部已經對未來走向展開較勁，例如考慮是否繼續遵從川普的強硬路線，以鞏固川普基本盤，還是為了擴大共和黨的支持對象，改走較溫和且對企業更加友善的中間路線。

報導指出，如果川普順利連任，共和黨2024年由誰披掛上陣，還有時間可以研議，倘若川普敗選，接下來誰將代表共和黨問鼎白宮就變得有迫切性，更牽動著「後川普時代」的共和黨發展。

可能代表共和黨參選2024年的人選，除了副總統潘斯之外，還包括向來力挺川普的前美國駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)，以及國務卿龐培歐(Mike Pompeo)等；另外，如佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、馬里蘭州長霍根(Larry Hogan)、南達科他州州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)等人也都是可能人選。

前白宮代理幕僚長穆瓦尼5日受訪表示，川普若敗選，可望2024大選再戰。(美聯社)
前白宮代理幕僚長穆瓦尼5日受訪表示，川普若敗選，可望2024大選再戰。(美聯社)

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