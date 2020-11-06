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民調不願表態！隱形支持者 決戰州用選票力挺川普

記者顏伶如╱綜合報導
很多川普支持者不信任主流民調機構，多不願在民調測試中表態。圖為5日在佛州奧蘭多市川普支持者高喊「選舉投票舞弊」。(美聯社)
很多川普支持者不信任主流民調機構，多不願在民調測試中表態。圖為5日在佛州奧蘭多市川普支持者高喊「選舉投票舞弊」。(美聯社)

選前多項民調均顯示，民主黨候選人白登大幅領先尋求連任的川普總統，掀起「藍色海嘯」備受看好，但開票結果卻顯示，雙方在決戰州陷入殊死戰，白登支持度不如民調專家所說的那麼高，川普支持度也沒有媒體報導中那麼低。某些「隱形川粉」在民調當中不願表態，但在決戰州則全力投票挺川，狀況幾乎是2016年大選的翻版。

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這次大選不管結果如何，都難掩民調機構重蹈覆轍、明顯失準的事實。

多項民調在選前預測，川普在俄亥俄州、愛阿華與佛羅里達州將會以微幅差距落敗，但川普卻在這三州輕鬆勝出。原本民調看好白登十拿九穩的密西根州、內華達州，大選之夜開票結果卻陷入激戰。

國會山莊報(The Hill)記者、時事評論員康加(Joe Concha)說，許多民調高估白登的支持度，而「隱形川粉」鐵票部隊則繼2016年大選之後，再現江湖。

康加分析，不管是選前最後一個月或倒數最後兩天，許多民眾其實都不願對任何人透露自己的政治意向，包括接到陌生人打來的民調電話，因為害怕透露投票動向可能招惹麻煩上身。

他指出，民調一再報導白登支持度遠遠超前，彷彿營造一股假象，白登支持者過於樂觀，選民紛紛認為自己的一票應該派不上用場。

白登民調被高估，是大選結束後媒體討論焦點。康加表示，民調機構的調查方式過於老舊是主因；他舉例說，有線電視新聞網(CNN)的民調，白登在威州、密州都領先12%，紐約時報民調則指白登拿下佛州的機會有70%，在愛州、俄州則各自領先川普10%及9%，但最後川普卻輕鬆勝利。

紐時報導，川普在擁有大學學歷白人選民支間的支持度被低估，某些高學歷選民面對民調問題時，基於社會壓力會聲稱自己支持對象不是川普。

華爾街日報則分析，不同族群的選民對民調機構存有不信任感，這種狀況在這次選舉比過去更為嚴重，使得數量可觀的大學學歷與都會地區的保守派選民，都不願參加民調，使得民主黨支持度因此被高估。

民調 白登 川普

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