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川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲

紐時：無論輸贏都不會悄然卸任 川普仍具影響、破壞力

編譯陳韻涵╱綜合5日電
川普即使敗選，不會隱退，未來四年仍具影響力與破壞力。(美聯社)
川普即使敗選，不會隱退，未來四年仍具影響力與破壞力。(美聯社)

隨著開票結果逐漸明朗，川普總統可能輸掉連任選戰，成為28年來首位「一任總統」；紐約時報分析，川普無論輸贏，都不會悄然卸任。

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紐時4日報導，選舉人票落後的川普抹黑開票作業，企盼繼續執政或為敗選開脫；在開票為完成的州，他仍有渺茫機會連任，但他已明確表示，不會輕易退位。

川普距離第一屆任期屆滿還有70幾天，他仍可運用權勢尋求報復。

惱羞成怒的川普可能開除資深官員或將他們打入冷宮，名單上的人選包括聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)和國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)。

若他被迫在明年1月20日遷出白宮，川普可能更有彈性且預料仍會在美國社會中維持強大的破壞性力量。

他2016年獲得至少400萬選民支持，相當於48%普選選票，這意味著他雖然經歷四年的醜聞、挫折、彈劾和造成逾23萬4904人病歿的新冠肺炎疫情之後，仍有近半數國人支持他。

川普的個人魅力賦予了他強大的影響力，為其他「一任總統」所不及。

川普長期考慮創辦自己的新聞頻道與「福斯新聞」(Fox News)抗衡，他私下透露可能讓此計畫在2024年付諸實行，但他到時已78歲了。

即使他擔任候選人的年齡已過，擁有8800萬名推特粉絲的他仍是共和黨呼風喚雨之人。

就算川普未能連任、重建經濟或以他的形象方式重塑共和黨，他在白宮外仍可試圖施壓共和黨參議員，百般阻撓白登，迫使他們在和解與跨越他的政治基層中抉擇。

川普2016年競選幕僚紐恩伯格(Sam Nunberg)表示，就算川普敗選仍會維繫潛在的忠誠選民並吸引新選民加入，2024年的初選候選人不是川普就是他的親近人士。

並非所有人都認同紐恩伯格，川普雖然仍會出現在公眾舞台，但共和黨將會翻開新頁。

上次期中選舉連任失利的佛州前眾議員克爾貝洛(Carlos Curbelo)說：「不會有另一個川普，模仿者會失敗，他會逐漸淡出，但他對美國歷史留下的傷疤不會消失。」

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