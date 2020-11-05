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選戰策略失策？ 「家人牌」更顯川普孤立

編譯郭宣含／綜合4日電
民主黨總統候選人白登的助選團多來自民主黨的知名人物。圖為前總統歐巴馬10月31日在密西根州為白登來造勢。(路透)
民主黨總統候選人白登的助選團多來自民主黨的知名人物。圖為前總統歐巴馬10月31日在密西根州為白登來造勢。(路透)

選戰策略攸關選舉勝敗，今年大選前最後衝刺階段的造勢活動，已凸顯川普總統的孤立主義，他的聲援夥伴多半是自家人；相較之下，民主黨則上演黨內大團結，總統候選人白登得到黨內許多大咖鼎力相助。

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川普2016年多半靠一人之力，突襲共和黨建制派，擊敗許多與黨內保持良好關係的競爭對手；四年後的現在，川普也幾無意願找黨內大老來為自己站台，川普競選團隊代理人不是跟他同姓，就是為他工作的幕僚。

白登則聚集了一群夥伴，而且多虧川普，民主黨人可避免前總統候選人喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)四年前面臨的黨內分裂。白登集眾人之力，試圖翻轉參院；川普與共和黨忽冷忽熱的關係則較難吸引共和黨議員與他一起奮鬥。

賓州前州長兼民主黨全國委員會主席蘭德爾(Ed Rendell)表示：「川普向來不信任共和黨政治人物，他認為他們應該比現在更忠誠，其實他們已經夠忠誠了。」

川普選前在賓州造勢時，白登在密西根州與他的前老闆、前總統歐巴馬一起宣傳，民主黨黨內知名人士則全國各地拉票。

與此同時，新罕布夏州有聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren，麻州)，北卡羅來納州則有前聯邦眾議員史黛西．艾布蘭(Stacey Abrams，喬治亞州)支援白登；聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)、前聯邦眾議員歐洛克(Beto O’Rourke，德州)、聖安東尼奧前市長卡斯楚(Julian Castro)全都與民主黨副總統候選人賀錦麗同台催票。

不過，川普未找共和黨人來政治演說，遑論前總統或過去黨內提名人，雖然多數人也拒絕支持他的競選團隊。川普自詡自己有別於政治人物，他也對歐巴馬為白登站台一事輕描淡寫，「歐巴馬也為喜萊莉站台過，結果怎麼樣？」

多半時候，川普靠自己和效忠共和黨時間跟川普一樣短的家人，川普動員家族在全國各地造勢。川普幕僚表示，川普家人就是他最好的驗證者，他們也指出許多參加川普造勢的共和黨人。前共和黨全國委員會發言人米勒(Tim Miller)時常批評川普，他表示川普無意幫助其他黨內人士，「許多共和黨高層想要假裝自己不屬於死亡邪教的一員，但無論他們喜歡與否，只要老爹川普召喚，他們就會爭相博取關注。」

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