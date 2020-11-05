「拉美裔」助攻 川普豪取最大搖擺州

這次大選，無論勝敗如何，川普拼連任，再次拿下佛州選票，主因是川普勤耕當地拉丁裔社區。圖為在佛州古巴裔社區上月27日支持川普的車隊。(美聯社)

川普 總統在總統大選以51.2%的優勢拿下擁有29張關鍵選舉人票的佛羅里達州，代表川普長期耕耘拉美裔選民，收穫甜美果實。

川普2017年上任以來，就格外重視佛州 拉美裔選民，在今年選舉收獲成果；根據國家廣播公司新聞網(NBC News)出口民調，55%的古巴 裔選民將選票投給了川普，波多黎各裔有30%，其他拉美裔選民則約48%。

整體來看，川普在佛州贏得45%拉美裔選票，總票數以3.4%的優勢勝白登，差距更勝四年前對喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)的1.2%。相較之下白登卻沒能強化佛州選情，表現不及四年前的柯林頓。

尤其在人口最多，270萬人的邁阿密-戴頓郡(Miami-Dade County)，川普的選情明顯提升。2016年他獲得約33萬4000票，但今年至少拿下超過53萬票，為川普拿下佛州的關鍵郡，尤其古巴裔選民為邁阿密-戴頓郡人數最多的拉美裔選民，占比達58%。

川普更曾在委內瑞拉反對派領袖羅培茲(Leopoldo López)遭逮捕入獄時，推文發布與其妻子莉莉安‧丁托利(Lilian Tintori)的合照，讓委內瑞拉裔選民高興不已。川普和副總統潘斯和其他官員，也經常訪問佛州進行政策演說。

川普曾在邁阿密的小哈瓦納區於古巴裔選民面前宣布，翻轉過去歐巴馬政府時期的政策；2018年宣布對「暴政三巨頭」(troika of tyranny)古巴、委內瑞拉和尼加拉瓜等社會主義國家實施制裁，爭取拉美裔選民認同。

因此今年選舉在邁阿密-戴頓郡除了古巴裔之外，尼加拉瓜裔和哥倫比亞裔和人數較少的委內瑞拉裔，大多都選擇支持川普。

共和黨策士、川普拉美裔團隊成員博提卡‧莫里斯(Bertica Cabrera Morris)說：「川普經常造訪佛州，傾聽選民的需求並且認真看待，將問題解決。他沒有把佛州視為理所當然。」在新冠肺炎疫情爆發之前，川普陣營在佛州的活動不斷，展現提前部屬的決心。

此外，川普陣營則將白登的形象塑造為古巴前獨裁者卡斯楚(Fidel Castro)，和委內瑞拉前總統查維茲(Hugo Chavez)般的社會主義者。

佛羅里達國際大學（FIU）教授加馬拉(Eduardo Gamarra)說：「民主黨從頭就想針對被指控為共產主義辯駁，因此很難發展出地面戰。他們做了，但為時已晚。」