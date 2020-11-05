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「拉美裔」助攻 川普豪取最大搖擺州

編譯林育正／綜合4日電
這次大選，無論勝敗如何，川普拼連任，再次拿下佛州選票，主因是川普勤耕當地拉丁裔社區。圖為在佛州古巴裔社區上月27日支持川普的車隊。(美聯社)
這次大選，無論勝敗如何，川普拼連任，再次拿下佛州選票，主因是川普勤耕當地拉丁裔社區。圖為在佛州古巴裔社區上月27日支持川普的車隊。(美聯社)

川普總統在總統大選以51.2%的優勢拿下擁有29張關鍵選舉人票的佛羅里達州，代表川普長期耕耘拉美裔選民，收穫甜美果實。

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川普2017年上任以來，就格外重視佛州拉美裔選民，在今年選舉收獲成果；根據國家廣播公司新聞網(NBC News)出口民調，55%的古巴裔選民將選票投給了川普，波多黎各裔有30%，其他拉美裔選民則約48%。

整體來看，川普在佛州贏得45%拉美裔選票，總票數以3.4%的優勢勝白登，差距更勝四年前對喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)的1.2%。相較之下白登卻沒能強化佛州選情，表現不及四年前的柯林頓。

尤其在人口最多，270萬人的邁阿密-戴頓郡(Miami-Dade County)，川普的選情明顯提升。2016年他獲得約33萬4000票，但今年至少拿下超過53萬票，為川普拿下佛州的關鍵郡，尤其古巴裔選民為邁阿密-戴頓郡人數最多的拉美裔選民，占比達58%。

川普更曾在委內瑞拉反對派領袖羅培茲(Leopoldo López)遭逮捕入獄時，推文發布與其妻子莉莉安‧丁托利(Lilian Tintori)的合照，讓委內瑞拉裔選民高興不已。川普和副總統潘斯和其他官員，也經常訪問佛州進行政策演說。

川普曾在邁阿密的小哈瓦納區於古巴裔選民面前宣布，翻轉過去歐巴馬政府時期的政策；2018年宣布對「暴政三巨頭」(troika of tyranny)古巴、委內瑞拉和尼加拉瓜等社會主義國家實施制裁，爭取拉美裔選民認同。

因此今年選舉在邁阿密-戴頓郡除了古巴裔之外，尼加拉瓜裔和哥倫比亞裔和人數較少的委內瑞拉裔，大多都選擇支持川普。

共和黨策士、川普拉美裔團隊成員博提卡‧莫里斯(Bertica Cabrera Morris)說：「川普經常造訪佛州，傾聽選民的需求並且認真看待，將問題解決。他沒有把佛州視為理所當然。」在新冠肺炎疫情爆發之前，川普陣營在佛州的活動不斷，展現提前部屬的決心。

此外，川普陣營則將白登的形象塑造為古巴前獨裁者卡斯楚(Fidel Castro)，和委內瑞拉前總統查維茲(Hugo Chavez)般的社會主義者。

佛羅里達國際大學（FIU）教授加馬拉(Eduardo Gamarra)說：「民主黨從頭就想針對被指控為共產主義辯駁，因此很難發展出地面戰。他們做了，但為時已晚。」

這次大選，無論勝敗如何，川普拼連任，再次拿下佛州選票，主因是川普勤耕當地拉丁裔社...
這次大選，無論勝敗如何，川普拼連任，再次拿下佛州選票，主因是川普勤耕當地拉丁裔社區。圖為三名在佛州邁阿邁市的成功獲得政治庇護的古巴裔藝術家為川普總統連任譜曲新歌。(美聯社)

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