還沒計完票 川普宣布「勝選」遭麥康諾打臉

大選投票日翌日清晨，川普總統偕同副總統潘斯(左)，在白宮東廂舉行臨時記者會，他自稱宣布當選獲勝，但引發批評。(美聯社)

川普 總統4日清晨在多州尚未完成計票逕行宣布「贏得選舉」，共和黨同志也不認同；參院多數黨領袖麥康諾就表示，「自稱贏得選舉與計票完成不一樣」；而批評川普甚殷的華盛頓郵報更認為川普毫不尊重美國的選舉制度，不願依照憲法規定完成計票程序。

川普4日轉推一連串聲稱「勝利消息」、「民主黨 突然灌票」等沒有根據說詞的推特，也被推特加註「內容對於選舉或其他公共事務可能誤導或存有爭議」警語。

各州持續計票的大選之夜，川普總統在家人陪伴下4日凌晨2時30分左右現身白宮東廳發表談話，指稱這場選舉「欺騙美國大眾，讓我們國家蒙羞」，應該停止計票，也將要求最高法院推翻爭議選票。他表示，原已準備將贏得這次選舉，「坦白說我們真贏了」，但有人卻企圖「剝奪」支持者投票權。

麥康諾(Mitch McConnell)4日上午在肯塔基州路易斯維爾(Louisville)對媒體表示：「誰贏得總統選舉，我們還不知道。」

麥康諾表示，候選人通常都會發表類似的談話，候選人聲稱勝選「不算不尋常」。他說：「自稱贏得選舉跟計票完成，兩者是不一樣的。」

華盛頓郵報分析，川普上台四年來多次破壞民主制度，但從來不像大選之夜的談話如此肆無忌憚踐踏民主，對國家穩定帶來嚴重傷害。

受到疫情影響，許多選民在這次選舉裡改以通訊投票 、缺席投票行使投票權，使得通訊選票數量為往年選舉的數倍。由於多州州法禁止通訊投票計票程序在大選日之前提早展開，不少選舉專家之前便紛紛提出警告，2020年大選由於計票冗長耗時，選舉結果無法在大選之夜揭曉。

民主黨候選人白登在4日凌晨時分在德拉瓦州威明頓(Wilmingto)對支持群眾發表談話說：「在每張選票都計票完畢之前，都不算結束，每一張選票都要算到。」

華郵指出，數以百萬計合法選票還沒計票，選舉結果尚未明朗，但川普對於選舉制度絲毫不尊重，不願依照憲法規定讓計票程序完成。

報導說，川普再度展現根本不把憲法放在眼裡，不顧國家穩定與福祉，只管自己以及是否能夠繼續掌權。

川普在4日早晨的推特發文則寫道：「昨晚我原本領先，經常處於穩定領先，在許多關鍵州，幾乎都是民主黨執政或掌控的州。結果，一個又一個，他們開始神奇地消失，因為意外灌票列入計算。這非常詭異，民調專家通通看走了眼，這是歷史性的錯誤！」