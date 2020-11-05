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剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

美國總統大選3種結局 將引發華爾街股市不同反應

記者胡玉立／綜合報導

在各州持續計算郵寄選票、白登可能拿下白宮、參院可能仍由共和黨掌控、國會恐將陷入兩黨分立僵局的選情走勢下，投資者預期未來財經層面很難出現重大轉變，經濟環境將與過去相仿，不會有太大的政策變動，華爾街股市4日因此大漲。

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波士頓理財公司Ameriprise Financial首席市場策略師裘伊(David Joy)表示，「即便白登入主白宮，國會似乎仍將分裂，因此在財經政策上進行有意義變革的機會渺茫，這是今日股市上漲背景。」裘伊指出，若選後經濟環境與過去相似，大家仍在相對較難獲利的環境中求取利潤，之前的贏家將仍是贏家。

僅管如此，華爾街對大選結果仍有以下不同的反應。

1.若結果難定

若選舉結果最後付諸訴訟，最終由最高法院裁決，將為投資者帶來麻煩。川普已多次暗示，若白登勝選，他可能不接受選舉結果。選舉結果難以確定，紓困方案就不會有任何進展，經濟何時有起色就更難說了。過去幾周市場承受的壓力，會因這種不確定性繼續下去。在確定未來四年由誰執政前，股市勢將面臨另一波震盪。

2.若白登勝選 

華爾街傳統觀點認為，華府政治僵局通常對股市最有利，因為政府不太可能採取任何損害企業獲利的措施。不少華爾街分析師認為，若共和黨保住參院，白登入主白宮，對寄望紓困法案順利推動的金融市場來說，此分裂結局可能是最糟的選舉結果。資產管理巨頭貝萊德(BlackRock)分析報告指出：「白登勝選但共和黨控制參議院，可能導致財政刺激方案大幅縮水、公共投資減少，而且沒有重大稅改措施。」

3.若川普連任 

這可能表示共和黨人同時保住參院控制權，民主黨人幾可肯定仍控制眾院。在此僵局下，政府開支金額不會有太大改變，期盼政府短期內提出另一次大規模經濟振興計劃的樂觀情緒，可能很快消失。不過，川普第二任期將確保不對企業或富人增稅，還可能換掉聯邦準備理事會(Federal Reserve)主席鮑爾(Jerome Powell)，改找更符合他貨幣政策立場和永保低利率的接任人選，而低利率一向深受股票投資人歡迎。

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