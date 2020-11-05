可怕！總統大選膠著凸顯兩極惡化 讓美國更分裂

這次總統大選，凸顯美國已分裂成為兩極化的國家。圖為3日選舉日反川團體在白宮外示威，稱「川普完蛋了」。(美聯社)

川普 的美國 ，還是白登 的美國？這是美國選民在這屆大選中最深沉的疑問。

「紐約時報」指出，2020大選一開始，民主黨總統候選人白登就堅稱，川普總統上任以來，經常違反規則、故意撩撥種族主義，這是美國人厭惡的性格。白登經常說，「我們不是這種人」、「那不是美國的樣子」。

但投票結果尚膠著的此刻，這個國家正在回應白登：你確定嗎？你確定那不是美國的樣子嗎？

川粉說日子變好 民主黨認倒退

對千百萬川普支持者而言，過去四年日子變得比較好，在新冠疫情之前，就業數據佳、有稅可減、跟中國打了貿易戰、最高法院向右轉。但對民主黨人而言，他們看到的是川普的誇大，以種種手段逐漸讓美國倒退。

3日的大選投票，民主黨人原以為會在幾個關鍵州壓倒性勝利，迅速宣布勝選，結果再一次像四年前那樣焦慮等待。就算最終結果還沒出來，整個選舉季已為「我們究竟是誰」的問題，提供了一些答案。

選前許多城市的商家忙著拿木板把門窗封起來，以防選舉暴力；示威者上街頭去推動「黑人的命也是命」，川普支持者的車隊掛著「MAGA炸彈」旗幟，塞滿高速公路。

這次總統大選，凸顯美國已分裂成為非常兩極化的國家，形成涇渭分明的兩個陣營。華爾街日報和其他新聞機構所做的全民調顯示，川普總統在男性、沒大學學歷的白人、農村選民中，獲最強有力的支持。相形下，民主黨候選人白登受婦女、都市和郊區居民、非白人選民和大學畢業生青睞。

對於控制新冠疫情、與阻止進一步傷害經濟孰輕孰重，雙方支持者看法也相當分歧。

民眾彼此不信任 對政府失信心

「華盛頓郵報」報導，2020年大選是一場惡質難看的選舉，幾乎是全民共識，許多民眾彼此不信任，對政府、機構也失去信心。

36歲的威斯康辛州居民凡黛克在疫情中失去了工作，她選擇票投白登，希望矯正川普對新冠的漫不經心態度。64歲的阿拉巴馬州居民祖妮卡說，選擇白登表示會有社會主義和動亂，她投川普，「雖然川普經常口無遮攔，但他愛國」。

立場更壁壘分明 各地衝突不斷

民眾的立場如今更加壁壘分明，西岸和新英格蘭地區仍由民主黨掌控，南方和中西部依舊是共和黨與保守派票倉。更有激進人士表示，要將加州踢出美國，右翼團體動作不斷，於各地與極左團體在街上爆發衝突。紐時指出，兩黨選民都說，他們擔心自己熟識的那個國家將消失，有人認為，「那種全然的兩極化很可怕」。

矛盾的是，更多美國人仍信任手中的選票，華郵指出，在民眾焦急等待的大選日，處處可見恐懼、羞慚，但也有著希望。