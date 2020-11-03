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新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登

1張圖看大選：何時會有結果？各州開票時間一次看

川普：反美暴徒挺白 白登：開除川普吧！

記者謝哲澍張文馨、特派員黃惠玲／綜合報導
川普總統選在賓州史克蘭頓(Scranton)造勢，白登上月曾與女神卡卡同台，川普嘲諷女神卡卡是抵制水力壓裂開採天然氣組織成員，指白登此舉如同再次證明其立場。(Getty Images檔案照)
川普總統選在賓州史克蘭頓(Scranton)造勢，白登上月曾與女神卡卡同台，川普嘲諷女神卡卡是抵制水力壓裂開採天然氣組織成員，指白登此舉如同再次證明其立場。(Getty Images檔案照)

總統大選今日登場，選前一天，兩黨候選人全力固守幾個關鍵搖擺州；川普總統全天連趕北卡州、賓州、密西根州與威斯康辛州五場造勢，指那些反美國、打砸搶的暴徒，都是白登支持者；民主黨總統候選人白登與副總統候選人賀錦麗則在女神卡卡(Lady Gaga)與約翰傳奇(John Legend)等巨星加持下，強攻俄亥俄州與賓州，宣稱美國將由新總統來保護，要選民「開除川普」。

1天5場造勢 川普批白「賣掉密西根」

川普的最後三場造勢，鎖定搖擺州密西根州特拉佛斯城(Traverse City)、威斯康辛州基諾沙(Kenosha)以及密西根州大湍市(Grand Rapids)三地全力催票；他在密州演講時，批白登「把密西根賣掉」，因為他讓中國搶走汽車工業的就業機會；川普稱只有他把美國放在第一位，他並向群眾高喊「只要贏了密西根，我們就贏定了。」

根據五三八民調(FiveThirtyEight)，川普於密西根獲得的支持落後白登約8%，為力挽狂瀾，川普與副總統潘斯先後抵達特拉佛斯城發表演講，爭取選民支持。

拼連任的川普總統在投票前夕連趕六場催票造勢活動，在晚上與副總統潘斯首次合體，在關...
拼連任的川普總統在投票前夕連趕六場催票造勢活動，在晚上與副總統潘斯首次合體，在關鍵州密西根州Traverse市同台競選，向支持者揮手。(美聯社)

白登2日晚與女神卡卡(Lady Gaga)在賓州同台，舉行最後一場汽車造勢活動；他在演講中火力全開，稱川普希望營造出硬漢形象，「但他並不強硬，他非常軟弱！」借機抨擊川普的外交表現，稱「全世界都在嘲笑美國總統」。

「我預感明天會有一場大勝，明天將是新的一天，將有新總統來保護美國人民。」白登以「匹茲堡你好」開場，相比之前的演講，白登當晚更具激情和攻擊性，向支持者大喊「是時候讓川普收拾包裹走人了！無論他如何掙扎，都擋不住人們投票的熱情。」

白登重申防疫計畫，承諾終結疫情，抨擊川普醫院謊報疫情「為了騙取聯邦經費」的說法，「他想開除佛奇(Anthony Fauci)，不如我們開除川普吧！」

女神卡卡站台：喬是我的賓州男人

女神卡卡一襲白衣亮相，現場彈唱名曲「淺灘」(Shallow)，期間多次向粉絲喊話投票；她稱在賓州蘭卡斯特居住過，甚至在那裡與一個當地男人訂婚，「你們知道最後沒有成功。但現在喬是我的賓州男人，我與他熟識，我愛他。」

川普在白登出生地賓州史克蘭頓(Scranton) 造勢時，批白登自稱賓州人，卻將大量工作轉移中國，也批白登對水力壓裂開採天然氣的立場，在民主黨提名前後立場不一致；川普也發文嘲諷女神卡卡是抵制水力壓裂開採天然氣組織成員，指白登此舉如同再次證明其立場。

白登當日早些時候在比佛郡社區大學(Community College of Beaver County)與支持者見面，強調自己不會禁止水力壓裂；女神卡卡稍晚在白登造勢場合則以「什麼是水力壓裂法？」四兩撥千斤回應川普指控。

賀錦麗留在費城造勢，與藍調歌手約翰傳奇(John Legend)同台。

費城上周因非裔男子遭警執法致死，引發示威暴動與宵禁；川普說，那些反美國、打砸搶的暴徒，都是白登支持者；賀錦麗是極端的左派，白登相信社會主義，上台後將沒收槍支，禁止開採能源，導致價格上升。

「支持白登就是將政府交給自由派政客。」川普還批評白登偽君子、共產主義、支持墮胎，選擇白登等於封閉，沒有感恩節、復活節，沒有未來。

歌壇女神卡卡2日在匹茲堡市為白登站台催票，演奏鋼琴。(美聯社)
歌壇女神卡卡2日在匹茲堡市為白登站台催票，演奏鋼琴。(美聯社)

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