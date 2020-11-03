條條大路通白宮 川陣營：有信心拿下亞利桑納

拼連任的川普總統在投票前夕連趕六場催票造勢活動，在晚上與副總統潘斯首次合體，在關鍵州密西根州Traverse市同台競選，向支持者揮手。(美聯社)

川普 總統競選團隊資深顧問米勒(Jason Miller)1日接受「美國廣播公司」(ABC)節目「本周」(This Week)訪問時表示，川普的連任之路必須拿下亞利桑納州、喬治亞州和北卡羅來納州，並贏得搖擺的關鍵內華達州。

米勒1日說，競選團隊非常有信心，確信選舉當晚就會贏得亞利桑納州，並取得超過290張選舉人票。

川普1日上午在密西根州造勢，接著趕場到愛阿華州、北卡州、喬治亞州和佛州；川普在密西根州演講超過一個小時，痛批民主黨對手白登 支持「北美自由貿易協定」(NAFTA)，並稱川普政府將製造業工作帶回美國。

「就算基於某些理由失掉亞利桑納州，我們可能拿下內華達州，後者是我們的模組顯示會贏的地方，且密西根州將讓川普站上高峰。」米勒說：「我們條條大路通白宮。」

「我們認為，川普將保住上次大選插旗的陽光帶(Sun Belt)所有州。」米勒說：「看看上中西部，白登必須在四個州阻止川普，分別是賓州、密西根州、威斯康辛州和明尼蘇達州；若川普只在上次贏得的四個州中拿下一州，他就能連任。」

米勒也宣稱，民主黨將試圖「偷走」大選。

「無論他們想倡議什麼謬論，我們仍會有足夠的選舉人票助川普連任。」他說：「事實是，白登必須回到明尼蘇達州，那是共和黨自1972年後便未再奪回的州，某一日的數據顯示，他們擔心明尼蘇達州變天。」

白登競選團隊資深顧問雅妮塔‧鄧恩(Anita Dunn)則指出，民主黨在川普2016年贏得的州更具競爭力，如喬治亞州和德州。

鄧恩說：「我們的版圖隨著選舉日愈接近而更廣闊，川普陣營顯然自我感覺良好，看看提早投票 和將會投票選民的熱情；我們還知道投票日當天可能會有很高的投票率，因為選民想在這次選舉中改變。」

鄧恩補充說道，白登陣營不會在內華達等州的發生的任何事情「視為理所當然」。