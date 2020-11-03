白登關鍵州領先幅度縮小 選情更撲朔迷離

民主黨總統候選人白登2日投票前夕在克利夫蘭市造勢固票。(美聯社)

民主黨總統候選人白登 雖然持續在全國民調 領先川普 總統，但多項民調在選前一晚顯示，在賓州和佛州等關鍵搖擺州，白登領先幅度出現縮小的趨勢，使選情更加撲朔迷離。

政治網站RealClearPolitics民調顯示，在佛羅里達州、北卡羅來納州、賓州、密西根州、威斯康辛州和亞利桑那州等川普在四年前拿下的六個關鍵州，目前白登僅僅取得平均2.7%的領先。

國家廣播公司新聞網(NBC News)與馬瑞斯特學院(Marist polls)民調則顯示，7月白登在亞州曾領先達五個百分點，但現在於可能投票的選民間，兩位候選人支持度同樣拉近，僵持在48%，誤差值為4.5%。

而在賓州，9月時白登還領先達九個百分點，現在卻縮小到51%比46%只有五個百分點的差距，誤差值為4.4%； 此外RCP民調在1日公布的民調顯示，白登在賓州的領先從上周的4.8%，縮小到選前的2.9%。

川普在最後衝刺的造勢上信誓旦旦對賓州支持者喊話：「我們將把賓州染紅！」

昆尼別克大學選前民調也顯示，白登在佛州和俄亥俄州的領先優勢也被拉近；2日發布的最新調查顯示，佛州47%可能投票選民力挺白登，42%支持川普；佛州不僅有第三多的29張選舉人票，並且自1992年來，每次要拿下佛州，最終就能贏得總統大選，因此佛州也是川普耗費最多心力耕耘造勢的地區。

昆尼別克民調顯示，俄州白登則以47%對43%小幅領先，但FiveThirtyEight則顯示，目前為川普50%力壓白登的47%。

不過華爾街日報(WSJ)和國家廣播公司新聞網的民調卻顯示，在選舉前夕，並未如四年前出現民調突然偏向川普的現象；1日發布的民調，在12個選情接近的州，白登平均仍有51%比46%的支持度優勢，與前一周差距不大。

昆尼別克大學的選前全國民調，則顯示白登以50%遙遙領先川普的39%。其他民調方面，國家廣播公司新聞網民調為白登51.5%比44.4%領先約七個百分點；RCP則指出白登從一周前的7.8%優勢，縮小到6.5%；FiveThirtyEight民調也較前一周下滑一個百分點，白登領先8.4%。