川營保賓州 投票一結束就啟動律師戰

因為郵寄選票計票延遲，大選夜可能不能如期順利開票，各州將產生選舉糾紛，賓州是最有可能無法及時完成計票的關鍵州。圖為在賓州匹茲堡市的選務中心收貯收郵寄選票中心。(美聯社)

對於決戰州的致勝策略，共和黨準備發動司法攻防戰；川普 總統1日也對媒體明確表示，投票一結束，3日當晚就派律師團出馬。

最近出爐的選舉官司判決，似乎讓共和黨人士設法在疫情期間限縮投票選擇的企圖，遭到法院連續打回票；最高法院上周也宣布，允許賓州 、北卡羅來納州在大選日過後繼續統計選前完成投票、但選務機關在大選日過後才收到的選票。

「我覺得最高法院為我們國家很糟糕的決定。」川普對最高法院的判決難掩不滿，1日在北卡州希克瑞(Hickory)造勢活動前對媒體說：「我覺得這是很危險的決定。」

多次在沒有證據的情況下指稱通訊投票 舞弊叢生的川普也說，如今已是電腦時代，大選之夜竟然無法知道投票結果，「我覺得真糟糕。」他也指稱民主黨籍賓州州長、內華達州州長都將在計票程序動手腳。

為了保住賓州，川普表示：「當天晚上我們就會行動，一旦投票結束，我們的律師團就會出馬。」

賓州是川普能否順利連任的不可或缺之地，川普與民主黨候選人白登在選前之夜，都到賓州努力催票；賓州各郡選務機關指出，尚未收回通訊投票與缺席投票，共計將近70萬份。

美聯社分析，賓州的通訊投票與缺席投票接下來勢必遭到共和黨向最高法院聲請質疑，使得這些選票計票截止期限究竟如何訂定，成為未知數；賓州選務官員選前已呼籲民眾，不要郵寄選票，應該親自把選票送回收票地點。

選後法律較勁難免，兩黨陣營已做好準備，各自組成擁有數千名律師待命的團隊，將上法院爭取哪些選票必須列入計票，哪些選票則應作廢。

2000年總統大選衍生的訴訟，最後一路上訴到最高法院。有了前車之鑑，兩黨陣營現已各自組成律師團隊，賓州、北卡羅來納州、明尼蘇達州、內華達州等地都已出現選舉訴訟；美聯社報導，由此可見接下來選舉官司關鍵戰場在哪裡，官司纏訟估計將讓選舉結果遲遲無法出爐。