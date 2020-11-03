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新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登

1張圖看大選：何時會有結果？各州開票時間一次看

關鍵州開票若不相上下 兩黨決勝司法戰

記者顏伶如／綜合報導
因為郵寄選票計票延遲，大選夜可能不能如期順利開票，各州將產生選舉糾紛。圖為在德州選民在休士頓市聯邦法院前示威，要求在額外投票箱取回的選民提早投票，都必須列入計票。(美聯社)
因為郵寄選票計票延遲，大選夜可能不能如期順利開票，各州將產生選舉糾紛。圖為在德州選民在休士頓市聯邦法院前示威，要求在額外投票箱取回的選民提早投票，都必須列入計票。(美聯社)

選民政治立場趨於兩極化，加上疫情之下通訊投票暴增，2020年大選具備了引發大量選舉訴訟的必要條件，而某些最高法院大法官似乎則已經表態，準備隨時出手，為這場競爭激烈的總統大選最終結果拍板定案。

路透社分析，大選日前夕局勢看來，只要某個決戰州開票結果顯示兩方陣營票數不相上下，民主黨與共和黨就會立即訴諸法院。

洛杉磯羅耀拉法院學(Loyola Law School)選舉法教授潔西卡‧列文森(Jessica Levinson)指出，如果選戰打到最後是取決於賓州及佛羅里達州，「我們將看到此生最為關係重大司法攻防戰。」

選舉專家指出，與選舉糾紛有關的官司並非罕例，但通常屬於地方層級或州級選舉的訴訟；然而，這次大選已經有兩起針對通訊投票計票截止日期的判例出現，倘若賓州、明尼蘇達州開票結果川普與白登勢均力敵，雙方陣營選後在法院較勁的機率便大幅增加。

美國聯邦第八巡迴上訴法院10月29日裁定，明尼蘇達州民主黨籍州務卿西蒙(Steve Simon)延長通訊投票計票截止期限的作法違憲；有鑑於選後恐將面臨官司挑戰，明州選務官員接獲指示，把11月3日之後才收到的缺席選票另外「分開保管」。

雖然西蒙已經表示不會向最高法院上訴，但其他仍在法院審理中的案件判決結果，將決定明州缺席投票能否列入計票。

另一方面，最高法院10月28日裁定，同意賓州高等法院判決，允許選務單位計算郵戳日期為選舉日之前，但選務機關在選後三日內才收到的通訊選票；不過，大法官在判決中說，由於審理時間倉促，來不及詳細檢視訴訟內容，因此賓州選務主管也跟明州一樣，將把選舉日之後才收到的通訊選票另外保存，因應接下來可能面臨的司法挑戰。

通訊投票 賓州 明州

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