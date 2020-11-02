最後關頭! 川普連趕5州瘋狂固票 白登聚焦賓州催非裔票

大選前一天，民主黨總統候選人白登固守關鍵州賓州，1日在費城催票。(Getty Images)

川普 總統在選前兩天最後衝刺，連續走訪五州舉辦造勢活動，以鞏固密西根州、愛阿華州、北卡羅來納州、喬治亞州與佛羅里達州等關鍵州的選情；民主黨總統候選人白登則和競選搭檔賀錦麗則兵分兩路，加強在賓州與俄亥俄州，兩大關鍵州催票的火力，號召非裔 選民投票。

川普總統拼連任，1日連五州拜票催票。他到達密西根州時向支持者揮手。(美聯社)

川普1日先後在密西根、愛阿華、北卡、喬州和佛州各舉辦一場造勢活動；2日則將在北卡、賓州、威斯康辛和密西根等五州共舉辦五場選前之夜催票大會，其中密西根州有兩場大會，倡議「讓美國再次偉大」。

白登1日在關鍵的賓州造勢，晚間出席費城的募款活動，2日轉戰俄亥俄州；川普上次選舉中，以八個百分點拿下俄州。

民主黨候選人在選前最後衝刺階段主動到訪各州拉票，這與他們數月前因應避疫而大量仰賴郵件鼓勵選民投票的作法迥異；民主黨聚焦非裔支持者，非裔選民不太信任通訊投票 ，偏好在選舉日當天親自投票。

白登想要入主白宮，必須贏得非裔占多數的城市，如費城和底特律，這兩大城將是賓州及密州選戰的關鍵。

鼓勵非裔選民通訊投票的團體VoteBlackPac執行長什羅普郡雅德利安納‧索普夏爾(Adrianne Shropshire)說：「這是非裔選民的歷史與文化現實，選舉日代表集體政治活動，及全體國民在此國家掙扎生存的延續；非裔選民此次動員的規模和方式，比2016年還要好很多。」

底特律官員預測，將有50%的選民投票，這項非裔投票率數據較2016年大選時高，但仍不比首位非裔總統歐巴馬2008年競選的歷史新高投票率。

費城的草根組織數月來持續鼓勵潛在選民投票，許多人3日可能是第一次投票。

改當遊說人士的資深民主黨行動規畫員希爾(Joe Hill)說：「大多數費城的非裔選民對通訊投票有疑慮，許多人已取得選票，但在費城，選舉日總是一切。」

白登對非裔選民的策略與川普南轅北轍，包括聲援遭警方暴力對待的非裔受害人，坦承美國存在系統性的種族歧視主義；反觀川普強調支持警察，倡議「法律與秩序」，雖然在川粉中引起共鳴卻難以擴及其他族裔。

四年前，川普對非白人選民表示，「你們沒什麼好損失」，藉此獲得大批選民支持，但新冠肺炎擴散之後，嚴重衝擊有色人種的生計。

丕優研究中心(Pew Research Center)數據顯示，川普四年前僅贏得8%的非裔支持，但川普當年的對手、民主黨2016年總統候選人喜萊莉‧柯林頓雖然獲得較多非裔選民支持，但她若與歐巴馬相比，仍輸七個百分點。

川普1日推文，翻白登多年前的舊帳，指他曾形容年輕非裔為「超級掠奪者」；不過，白登事實上並未如此稱呼年輕非裔，而是在1993年制定犯罪法案時使用「掠奪者」一詞來指稱罪犯。

白登2日將赴匹茲堡和比佛郡(Beaver County)造勢，前一日在喬州和北卡州造勢的賀錦麗則會轉往賓州路澤恩郡(Luzerne County)、理海谷(Lehigh Valley)和費城催票。

賓州是此次大選的決勝州，川普31日已在賓州舉行盛大造勢活動；白登也接續前往賓州拉票，選前之夜又將在賓州與俄州造勢，「討論團結美國人民，強調國家面臨的危機並贏得民族靈魂之戰」。