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川普防疫顧問上錯媒體 推文忙道歉：不知是俄官方資助媒體

編譯林梅婕／綜合1日電
新上任的白宮防疫顧問阿特拉斯接受「今日俄羅斯」訪問，1日推文抱歉，稱不知是官媒。(取自RT視頻)
新上任的白宮防疫顧問阿特拉斯接受「今日俄羅斯」訪問，1日推文抱歉，稱不知是官媒。(取自RT視頻)

川普總統的防疫顧問阿特拉斯(Scott Atlas)日前接受俄羅斯官媒「今日俄羅斯」(Russia Today)的訪問，大力批評美國有些州政府為控制疫情而封鎖經濟活動的策略，他在1日為自己的行為道歉，表示他不知道「今日俄羅斯」已被鎖定是俄國官方媒體。

阿特拉斯在社群媒體推特發文：「最近我接受了今日俄羅斯的訪談，但我並不知道他們是由國外政府所資助的媒體；我非常後悔接受他們的採訪，也對我自己的行為感到非常抱歉，我更需要對全國參與防疫行動的工作人員至上最深的歉意。」

在「今日俄羅斯」這場將近30分鐘的訪談，阿特拉斯直批許多州的疫情封鎖政策害死許多人：「我們並沒有低估這場疫情的致命性，雖然已經有超過23萬人喪命，但封鎖也害死了很多人，毫無疑問是個失敗的政策。」

伊朗Press TV的主持人拉坦西(Afshin Rattansi)，在今日俄羅斯的節目「祕密行動」(Going Underground)中，稱呼阿特拉斯是「關於疫情，美國總統唯一相信的兩個人之一。」

過去阿特拉斯已多次為發表有關疫情的不同政策而遭外界批評，本月初他發表一則指控口罩對防疫無效的貼文，遭到推特移除；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)及微軟(Microsoft)共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)，都曾先後公開批評阿特拉斯，前者稱他為「局外人」，後者更指控他是名「偽專家」。

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