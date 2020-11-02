疫情受控？福斯民調：僅2成民眾認同

大選投票前夕，全美新冠疫情確診人數繼續攀升。民調指半數以上民眾認疫情未受控制。圖為佛羅里達州大城邁阿密花園市的硬石體育館停車場，10月底大批民眾駕車排隊接受免費新冠檢測。(美聯社)

總統大選進入最後倒數階段，根據福斯新聞網(Fox News)最新民調顯示，高達六成民眾認為國內經濟狀況堪憂，僅兩成的民眾認為疫情 受到控制；此外，在每一個搖擺州新冠肺炎疫情都有升溫的趨勢。

福斯的民調針對「聯邦政府的優先職責為何」這道題目，有61%的民眾認為防止疫情擴散比經濟來得更加重要，比起認為經濟比防疫重要的人有36%，整整高出25個百分點。

然而，相信川普 總統在經濟方面的表現優於民主黨總統候選人白登的民眾，僅僅只多1%；相較於更信任白登在控制疫情的表現會比川普更好，支持度則多出16%。

上個月同樣調查與本月相比，白登在疫情方面信任度增加8個百分點，但民眾對川普在經濟表現的信任卻下滑四個百分點；參與執行本次民調製作的共和黨成員蕭戴倫(Daron Shaw)說：「疫情確實讓川普難以展現他在經濟方面的優勢，目前疫情仍是民眾最擔憂的事實，而大多人仍認為白登在這方面會有更好的表現。」

選情「激烈」的13州 確診數均大幅上升

無黨派的「庫克政治報告」(Cook Political Report)選情被歸類為「激烈」的13個州，在過去兩周，每周平均新增確診數大幅上升45%；從10月14日不到2萬1000例，到10月28日已超過3萬例。

愛阿華州、密西根州、明尼蘇達州和賓州近日每周新確診平均都來到新高；佛羅里達州和喬治亞州也在從夏季的高峰下滑後再次攀升。就連先前疫情衝擊較弱的新罕布夏州，疫情也有升溫趨勢。另外威斯康辛州和密西根州上半島的狀況也令人擔心。

雖然川普在28日於亞利桑納州的造勢上喊出「我們強勢逆轉」的口號，但2016年他擊敗喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)的州目前遭新冠病毒攻陷，再者全國更早已出現川普抗疫不利的風向，恐怕危及選情。以威州為例，華郵和美國廣播公司新聞網(ABC News)10月下旬民調就顯示，對川普的負面觀感比例高達58%。

美利堅大學(American University)大學政治學教授珍‧萊莉(Jan Leighley)就說：「越談論疫情，選情就對民主黨越有利。」

而且受到疫情衝擊，提前投票 人數也已創下新高超過7300萬人，已超過2016年總統大選總票數的一半。在13個搖擺州，提前投票的比例更高，約3410萬人，占2016年總選民的61%。

選情緊繃的威州、亞州和愛州全面擴大郵寄投票，與其他九個州主動將不在籍申請寄送給選民。即使在不願鬆綁投票規定的德州，也有820萬人提前投票，已占四年前的91%。

民主黨在提前投票票數領先共和黨，但川普陣營預測，投票日當天的共和黨選民將超越民主黨，縮小雙方差距，白登陣營也承認此種可能性。

新墨西哥大學政治學教授蘿娜‧亞克森(Lonna Rae Atkeson)說，今年疫情帶來的安全和經濟危機，至少促使民眾更加深思投票選擇。她說：「大多數時候你活在自己的同溫層中，但在危機時刻，民眾更有動力理性地搜尋資訊，停下來對現況好好思考。」