首任007！90歲史恩康納萊 睡夢中辭世

獲封為英國皇家爵士的演員史恩康納萊31日去世,享耆壽90歲。(路透)

讓「007情報員詹姆士龐德 」成為電影 史經典代表人物之一的蘇格蘭巨星史恩康納萊(Sean Connery),10月31日以90歲高齡在巴哈馬家中離世;他充滿性感魅力又兼具硬漢特質的表現,令原本只在伊恩佛萊明筆下的龐德,成為紅遍全球的影迷偶像,就算在他之後還有好幾代傳人,他仍被最多觀眾認為是史上最出色、最具代表性的龐德,無可取代。

史恩康納萊的兒子傑森表示,父親身體不適已有一段時間,在巴哈馬的住家於睡夢中過世,身旁有多位家人陪伴。

史恩康納萊在愛丁堡出生,父母是工廠工人與清潔婦,他年輕時因壯碩體格在健美比賽勝出,不時客串人體模特兒,順勢踏入影壇。

史恩康納萊飾演第一代電影007英國情報員,塑立經典原型。(Getty Images)

先後在七部電影中扮演007

起初發展不順利,但對007影迷和認識史恩康納萊的人來說,史恩康萊納是最佳007代言人,他先後在七部電影中扮演007,分別是「第七號情報員」(Dr. No,1962年)、「第七號情報員續集」(From Russia with Love,1963年)、「金手指」(Goldfinger,1964年)、「霹靂彈」(Thunderball,1965年)、「雷霆谷」(You Only Live Twice,1967年)、「金鋼鑽」(Diamonds Are Forever,1971年)和「巡弋飛彈」(Never Say Never Again,1983年)。

史恩康納萊(左)演出1963年的007續集「鐵金剛勇破間諜網」。(美聯社)

「007」在英國與亞洲各國創下出色票房佳績,續集跟著開拍,在第三集「金手指」製作單位砸重金炮製更大場面,又拉到美國 拍攝,北美觀眾終於被征服,史恩成為全球影壇最紅男星之一;演完第五集「雷霆谷」後,他鐵了心交棒,製作單位改捧澳洲男模喬治拉贊貝,演出1969年的「007:女王密使」(On Her Majesty's Secret Service),觀眾反應不理想,喬治只演一集就走人,第七集原要由美國男星約翰蓋文接棒,但美國電影公司老闆堅持要康萊納回來,康萊納開出高價、片酬部分轉作慈善,終於再回來演了「金鋼鑽」,然後和正宗龐德片道別。

在1989年好萊塢大片「聖戰奇兵」中,史恩康納萊(左)飾演劇中人印地安納瓊斯(右)的父親。(Getty Images)

1987年康萊納先因「鐵面無私」(Untouchables)獲奧斯卡最佳男配角,又以「聖戰奇兵」印第安納瓊斯之父一角翻紅,直到73歲決定不再拍戲,享受退休生活。

史恩康納萊以「鐵面無私」奪下奧斯卡最佳男配角獎。(美聯社)

支持蘇格蘭獨立 卻受英國封爵

他和兒子傑森充滿衝突的關係是影壇話題,他支持蘇格蘭獨立,卻又不影響英女王封他爵位,曾引起爭議。

史恩康納萊辭世,其他仍在世的007演員和電影系列製片人,紛紛感念史恩康納萊是最能體現這個虛構間諜角色的「電影界真正巨人」。

史恩康納萊2002年4月在紐約市出席第六大道上的抗癌慈善義走。(美聯社)

007電影製片人威爾遜(Michael G. Wilson)和芭芭拉·布羅科利在007電影官網表示,史恩康納萊「以他的堅韌與機智,塑造出性感超凡的間諜角色,徹底改變了世界。」他們在聲明中說:「他曾經也將永遠被銘記為詹姆斯·龐德原型;當他說出那句令人難忘的台詞:『名叫龐德,詹姆斯·龐德』時,那不可磨滅的電影史,就此開始。」

史恩康納萊轉型,在「獵殺紅色十月」飾演俄羅斯海軍將軍。(Getty Images)

目前有四位飾演過詹姆斯·龐德的演員在世。自2006年以來飾演007的英國男星丹尼爾克雷格(Daniel Craig)31日在007官網發表聲明指出:「史恩康納萊的電影『定義了一個時代和風格』。」

喬治·拉贊貝(George Robert Lazenby)推文表示,「他的成就遠遠超越龐德:慈善、家庭、政治和高爾夫。一個追尋自己心之所向的男人,一個偉大的演員,一個偉大的男性和一個理當獲得更高評價的藝術家。」

另一位007演員提摩西達頓(Timothy Dalton)則聲明道:「史恩光彩奪目,他是偉大的主角。」