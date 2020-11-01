我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

睡前別忘時鐘撥回1小時！ 夏令時間11/1凌晨2時結束

1987年「鐵面無私」 康納萊生平唯一小金人

記者胡玉立／綜合報導
「鐵面無私」中史恩康納萊（左二）演出搶眼，光芒不輸主角凱文柯斯納（右二）。（取材自IMDb）
「鐵面無私」中史恩康納萊（左二）演出搶眼，光芒不輸主角凱文柯斯納（右二）。（取材自IMDb）

英國傳奇演員、首任007史恩康納萊10月31日在他巴哈馬的家裡，以90歲高齡於睡夢中辭世；他生前多次被外界封為「最性感男人」，但在他多產的演藝生涯中，只於1988年以電影「鐵面無私」(Untouchables)獲得唯一一次奧斯卡奬提名，也一舉獲得最佳男配角獎。

在1987年電影「鐵面無私」中，與史恩康納萊搭檔演出的知名演員凱文寇斯納(Kevin Costner)、勞勃狄尼洛(Robert De Niro)和編劇馬米特(David Mamet)，31日都向這位一代巨星致敬，同時緬懷他的風趣性格與善良事蹟。

凱文寇斯納聲明表示，「史恩康納萊是個一生精彩的男子漢」，他「非常嚴謹，卻在事業上和在個人相處上極度包容我。他是我曾經合作過『最大的巨星』，我永遠感激曾與他有電影上的聯結。」

勞勃狄尼洛則說：「他似乎遠比90歲還要年輕；我一直以為也希望他會和我們同在更長久的時間。」

史恩康納萊在「鐵面無私」中飾演愛爾蘭裔資深警察吉姆．馬隆(Jimmy Malone)，他與凱文寇斯納飾演的聯邦探員艾略特．內斯(Eliot Ness)合作，將義大利黑手黨老大艾爾卡彭(Al Capone，勞勃狄尼洛飾演)送入監獄。

電影中的馬隆有句台詞是全片神來之筆，馬隆當時向內斯說：「想知道如何抓到卡彭嗎？他們掏出一把刀，你掏出一把槍。他把你手下一個人送進醫院，你把他手下一個人送進太平間。那就是芝加哥辦事之道。」

寫下這些經典台詞的編劇馬米特，憶起了史恩康納萊面不改色自我嘲諷的機智與風趣，也永遠記得他的好心腸；馬米特說：「第一次見到史恩時，我說：『很高興認識你。』史恩的回答是：『我演詹姆斯·龐德一毛錢也沒賺到。』」

史恩康納萊榮獲1987年奧斯卡最佳男配角獎。(路透)
史恩康納萊榮獲1987年奧斯卡最佳男配角獎。(路透)

暖男康納萊 長途電話陪粉絲聊心事

馬米特表示，在「鐵面無私」後製期間，他與人在西班牙馬略卡島(Majorca)的史恩約好打電話溝通。在兩人約好的時間前，他在俄亥俄州的表姐打電話來訴說自己因為婚姻不美滿、丈夫失業、孩子生病，倍感絕望。馬米特告訴表姐，他必須先和史恩康納萊通話，等下才能回她電話，表姐拜託他在第一時間轉告史恩康納萊，她「很崇拜他」。馬米特無奈照辦後，史恩除了詢問表姐的情況，更主動要了她的電話號碼，然後打去俄亥俄州，與馬米特命運多舛的表姐好好聊了半小時。

在獲得他唯一一座奧斯卡金像獎的第60屆奧斯卡頒獎典禮上，史恩康納萊的得講致辭簡短又迷人；他說，這是他第二次來參加奧斯卡獎頒獎典禮，上一次是在30年前。他說：「耐心確實是一種美德。」

奧斯卡獎 電影 俄亥俄州

上一則

受川普拖累 共和黨參議員連任路艱辛

下一則

定型龐德！康納萊讓007成傳奇

延伸閱讀

史恩康納萊辭世 最出色的龐德 影迷最難忘的007

史恩康納萊辭世 最出色的龐德 影迷最難忘的007
執導「玉卿嫂」金馬導演張毅病逝 享壽69歲

執導「玉卿嫂」金馬導演張毅病逝 享壽69歲
開創007世代 元祖詹姆士龐德史恩康納萊 精彩一生

開創007世代 元祖詹姆士龐德史恩康納萊 精彩一生
初代龐德史恩康納萊辭世 堅定支持蘇格蘭獨立

初代龐德史恩康納萊辭世 堅定支持蘇格蘭獨立

熱門新聞

紐約時報報導，川普取消了大選之夜的慶功晚會。圖為27日川普在密西根造勢。(美聯社)

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

2020-10-30 10:55
新聞周刊封面。(取自Newsweek網站)

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

2020-10-27 22:17
戴莫斯(左)和雷伊(右)，宣布起訴嫌非法在美國境內開展名為「獵狐」(Foxhunt)行動的八名中國政府特工。美聯社

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

2020-10-28 12:45
川普總統25日飛到東北部新英格蘭區，連訪新罕布什州與緬因州，展開投票日前的最後衝刺。(美聯社)

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

2020-10-25 22:16
民主黨總統候選人白登26日在賓州競選。(美聯社)

白登擴大領先！密、威、賓3州 支持度猛升

2020-10-27 03:29
拜登之子杭特（左）的電郵門醜聞持續延燒。路透

杭特性愛影片？ 郭文貴與巴農的網站流出照片 無法辨識

2020-10-25 07:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我
廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死
川普還有可能逆轉勝？Google搜尋「川普贏」暴增

川普還有可能逆轉勝？Google搜尋「川普贏」暴增
紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡