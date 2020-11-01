1987年「鐵面無私」 康納萊生平唯一小金人

「鐵面無私」中史恩康納萊（左二）演出搶眼，光芒不輸主角凱文柯斯納（右二）。（取材自IMDb）

英國傳奇演員、首任007史恩康納萊10月31日在他巴哈馬的家裡，以90歲高齡於睡夢中辭世；他生前多次被外界封為「最性感男人」，但在他多產的演藝生涯中，只於1988年以電影 「鐵面無私」(Untouchables)獲得唯一一次奧斯卡奬提名，也一舉獲得最佳男配角獎。

在1987年電影「鐵面無私」中，與史恩康納萊搭檔演出的知名演員凱文寇斯納(Kevin Costner)、勞勃狄尼洛(Robert De Niro)和編劇馬米特(David Mamet)，31日都向這位一代巨星致敬，同時緬懷他的風趣性格與善良事蹟。

凱文寇斯納聲明表示，「史恩康納萊是個一生精彩的男子漢」，他「非常嚴謹，卻在事業上和在個人相處上極度包容我。他是我曾經合作過『最大的巨星』，我永遠感激曾與他有電影上的聯結。」

勞勃狄尼洛則說：「他似乎遠比90歲還要年輕；我一直以為也希望他會和我們同在更長久的時間。」

史恩康納萊在「鐵面無私」中飾演愛爾蘭裔資深警察吉姆．馬隆(Jimmy Malone)，他與凱文寇斯納飾演的聯邦探員艾略特．內斯(Eliot Ness)合作，將義大利黑手黨老大艾爾卡彭(Al Capone，勞勃狄尼洛飾演)送入監獄。

電影中的馬隆有句台詞是全片神來之筆，馬隆當時向內斯說：「想知道如何抓到卡彭嗎？他們掏出一把刀，你掏出一把槍。他把你手下一個人送進醫院，你把他手下一個人送進太平間。那就是芝加哥辦事之道。」

寫下這些經典台詞的編劇馬米特，憶起了史恩康納萊面不改色自我嘲諷的機智與風趣，也永遠記得他的好心腸；馬米特說：「第一次見到史恩時，我說：『很高興認識你。』史恩的回答是：『我演詹姆斯·龐德一毛錢也沒賺到。』」

史恩康納萊榮獲1987年奧斯卡最佳男配角獎。(路透)

暖男康納萊 長途電話陪粉絲聊心事

馬米特表示，在「鐵面無私」後製期間，他與人在西班牙馬略卡島(Majorca)的史恩約好打電話溝通。在兩人約好的時間前，他在俄亥俄州 的表姐打電話來訴說自己因為婚姻不美滿、丈夫失業、孩子生病，倍感絕望。馬米特告訴表姐，他必須先和史恩康納萊通話，等下才能回她電話，表姐拜託他在第一時間轉告史恩康納萊，她「很崇拜他」。馬米特無奈照辦後，史恩除了詢問表姐的情況，更主動要了她的電話號碼，然後打去俄亥俄州，與馬米特命運多舛的表姐好好聊了半小時。

在獲得他唯一一座奧斯卡金像獎的第60屆奧斯卡頒獎典禮上，史恩康納萊的得講致辭簡短又迷人；他說，這是他第二次來參加奧斯卡獎 頒獎典禮，上一次是在30年前。他說：「耐心確實是一種美德。」