定型龐德！康納萊讓007成傳奇

英國演員史恩康納萊1987年談新電影「薔薇的記號」(Name of the Rose)。康納萊31日逝世，享壽90歲。(美聯社) Britain Obit Sean Connery FILE - In this Jan. 23, 1987 file photo, actor Sean Connery holds a rose in his hand as he talks about his new movie "The Name of the Rose" at a news conference in London. Scottish actor Sean Connery, considered by many to have been the best James Bond, has died aged 90, according to an announcement from his family. (AP Photo/Gerald Penny, File)

對全球好些男性而言，007情報員詹姆士龐德 誠為陽剛的極致，自從小說家佛萊明(Ian Fleming)1953年創造出這個角色以來，他的風格及自視極高，向來充當力爭上游的模範；佛萊明讓詹姆士龐德家喻戶曉，但是讓007情報員成為傳奇的人，則是巨星史恩康納萊爵士。

影評人古德曼(William Goodman)撰文向31日以90高齡逝世的史恩康納萊致敬，認為康納萊具現電影 男星夢寐以求的一切；康納萊創造出現代動作片男星的樣本，具有天生魅力，粗獷英俊，機智信手捻來，更有獨特風格，凡此種種讓他整體而言難以超越，建立了007情報員的標準。康納萊的影響力遍及每一部動作片，不管是否存心蓄意，直到今天都還如此。

史恩康納萊1966年在東京拍攝007情報員電影「雷霆谷」(You Only Live Twice)。(美聯社)

為了拍1962年007首部曲「第七號情報員」(Dr. No)，製片二人組哈利 薩爾茲曼(Harry Saltzman)及艾伯特布洛克里(Albert R. Broccoli)選角時曾考慮過卡萊葛倫(Cary Grant)、大衛尼文(David Niven)，甚至當時還是小夥子的羅傑摩爾(Roger Moore)，直到發現史恩康納萊為止。傳言說健美先生般的康納萊昂然走經試鏡鏡頭，艾伯特布洛克里的妻子達娜脫口說，康納萊「舉止有如黑豹」。這個形容可謂捕捉到007情報員糅合雙重極端的真髓：強健而流暢，戲謔但致命，看似鬆散而實為堅定。

古德曼表示，自己一直想到「第七號情報員」海報上康納萊的形像，他握著手槍，詭密地露齒而笑，對自己很危險又置諸險境了然於胸。只是，康納萊的魅力正在他面臨似乎無法超越的困境，依然神色自若。

古德曼說，2020年過得格外艱辛，康納萊的去世憑添世人的難受，但大家長久以來目睹康納萊的才華、一生及演出，可謂幸運；凡人莫不有死，但傳奇永遠不會真的死去。