定型龐德！康納萊讓007成傳奇
對全球好些男性而言，007情報員詹姆士龐德誠為陽剛的極致，自從小說家佛萊明(Ian Fleming)1953年創造出這個角色以來，他的風格及自視極高，向來充當力爭上游的模範；佛萊明讓詹姆士龐德家喻戶曉，但是讓007情報員成為傳奇的人，則是巨星史恩康納萊爵士。
影評人古德曼(William Goodman)撰文向31日以90高齡逝世的史恩康納萊致敬，認為康納萊具現電影男星夢寐以求的一切；康納萊創造出現代動作片男星的樣本，具有天生魅力，粗獷英俊，機智信手捻來，更有獨特風格，凡此種種讓他整體而言難以超越，建立了007情報員的標準。康納萊的影響力遍及每一部動作片，不管是否存心蓄意，直到今天都還如此。
為了拍1962年007首部曲「第七號情報員」(Dr. No)，製片二人組哈利薩爾茲曼(Harry Saltzman)及艾伯特布洛克里(Albert R. Broccoli)選角時曾考慮過卡萊葛倫(Cary Grant)、大衛尼文(David Niven)，甚至當時還是小夥子的羅傑摩爾(Roger Moore)，直到發現史恩康納萊為止。傳言說健美先生般的康納萊昂然走經試鏡鏡頭，艾伯特布洛克里的妻子達娜脫口說，康納萊「舉止有如黑豹」。這個形容可謂捕捉到007情報員糅合雙重極端的真髓：強健而流暢，戲謔但致命，看似鬆散而實為堅定。
古德曼表示，自己一直想到「第七號情報員」海報上康納萊的形像，他握著手槍，詭密地露齒而笑，對自己很危險又置諸險境了然於胸。只是，康納萊的魅力正在他面臨似乎無法超越的困境，依然神色自若。
古德曼說，2020年過得格外艱辛，康納萊的去世憑添世人的難受，但大家長久以來目睹康納萊的才華、一生及演出，可謂幸運；凡人莫不有死，但傳奇永遠不會真的死去。
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