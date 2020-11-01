憂選後暴動 商店櫥窗釘木板防打砸

美國許多商家為防止大選導致的暴亂，紛紛將櫥窗釘上木板，以免遭歹徒打砸搶；圖為在加州洛杉磯，裝修工人正在為一間服裝店釘上木板。(Getty Images)

距離總統大選不到一周，不得安寧的2020年終於要隨著選舉進入尾聲；然而，無論最後由誰當選，似乎都無法消弭民眾對未來的恐慌，選後的暴動更讓許多零售連鎖企業和經營小本生意的店家，各個膽戰心驚，更決定要未雨綢繆，捍衛自己的心血，例如將櫥窗和大門釘上木板，以免遭到打砸搶。

「全國零售聯盟」(National Retail Federation)本周與60家連鎖企業、共120名代表舉行一場視訊會議，針對員工訓練的部分要求加強對情勢的應對進退，同時也包括因選舉而產生的衝突；此外，該組織也雇用維安顧問，前往幾個容易發生選舉暴動的地區，為店家安排一些預防措施。

女性用品百貨商場Nordstrom表示，全國350家分店的門窗將全部釘上木板，到了選舉日當天還會加派維安人員；珠寶精品蒂芙尼(Tiffany)則是挑選幾家位於容易發生選舉暴動地區的分店，為店家櫥窗釘上木板。

科羅拉多州一名業務承攬商費內特(Shane Fernett)說：「我活到50歲也沒想到生活會變成現在這個樣子，這不該發生在美國 。」

雖說零售業今年的業績已經被疫情攻擊得體無完膚，但根據保險 訊息協會(Insurance Information Institute)的統計，自明尼蘇達州非裔 男子佛洛伊德(George Floyd )遭白人警察壓頸致死案件爆發以來，店家遭打劫破壞而申請的保險理賠，總金額就高達10億元，規模幾乎超過1992年洛杉磯大暴動，成為當代動亂成本最高的事件。

美國大學(American University)公共事務副教授海瑞(Derek Hyra)指出，最近暴動和示威活動的區域規模都比以往擴散的更加快速，受到攻擊的產業範圍也更多。

拿60年代的情況與今日相比，海瑞說：「當年受暴動事件影響的，大多集中在低收入非裔族群的活動地區；但是到了今年，市中心和許多富裕地區也都傳出暴動，示威遊行已不只是在市區發生，也蔓延到鄉村和郊區。」