選情激烈的關鍵13州 逾700萬張通訊選票尚未寄回

在選情激烈的州，有數以百萬計的郵寄選票還未能完成投遞，將有無法計入有效選票的風險；圖為佛州邁阿密的選務人員，在整理郵寄選票。(美聯社)

在競爭激烈的關鍵州，迄今仍有數以百萬計通訊選票尚未寄回，近期的郵務寄送延誤，可能讓部分選票無法在投票日前寄達並列入計算。

華爾街 日報分析佛羅里達大學的美國「選舉計畫」(Elections Project)數據發現，截至10月30日，競爭最激烈且規定選票必須在選舉當天之前寄回的13州，仍有超過700萬張通訊選票尚未寄回，這相當於13州共計2400萬選票中的28%。

密西根、威斯康辛州、亞利桑納和佛州等多個川普在2016年大選中僅以數千票險勝的州，通訊選票是否來得及計票變得很重要。

郵務追蹤機構GrayHair Software指出，前述13州中已有12州的平信寄送速度在兩周前就已變慢。

郵政 總局(USPS)聲明指出，郵件數量暴增，但仍持續採取特別措施，加速寄送全國的選票，包括平日和周日加班、增派郵差取回郵筒中選票的趟數等。

華爾街日報指出，未完成投票程序的選票究竟有多少，難以統計，部分申請通訊投票 的選民最後可能親自投票或不投票；北卡等州主動寄發通訊選票給所有合格選民，讓潛在的未寄回通訊選票數量大增，另在佛州和亞州等地則提供選票箱而不透過郵局。

郵政總局表示，目前已處理逾45億封政治或選務郵件，為上次大選的一倍多，包括1億2200萬張選票。 該局應哥倫比亞特區聯邦法院要求提出的文件顯示，截至10月30日，平信寄送約需二到五個工作日。

截至10月27日，全國只有約62%的平信準時寄達，其中費城和底特律的準時寄達率不到50%，但在28日後，全國寄送率改善至89%。

郵政總局發言人巴登海默(David Partenheimer)說，法院要求統計的每日寄送數據不可靠，不會與郵局的日常報告做比較，延遲送信的原因包含郵務量大增和新冠肺炎影響，但仍會優先處理選票郵件。

「選舉計畫」數據顯示，在川普上次以1萬多票勝過對手的密西根州，截至10月29日還有70萬張選票尚未收到；GrayHair數據顯示，10月底平信寄送工作日約在六天以上寄送，但密州的計票截止日是選舉日當天。

密州郵務配送中心表示，目前每日處理量為500萬封，這向來是選前的情況，平信堆積如山，非選務郵件恐延遲九日，郵政總局已增派人力12小時輪班。

耶魯大學憲法與政治學教授艾瑪爾(Akhil Reed Amar)表示，多州的選票寄送延遲，可能導致訴訟大增。