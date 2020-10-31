民主黨拿下3選舉訴訟 首席大法官羅伯茲與川普畫清界線

聯邦最高法院首席大法官羅伯茲。(美聯社)

在僅約一周的時間裡，最高法院連續對五起選舉訴訟做出裁定，其中三案是民主黨勝訴；在這些選舉官司中，首席大法官羅伯茲 (John Roberts)只對其中一案撰寫意見書，內容也只有短短的一個段落，觀點與其他大法官都不同，卻凸顯最高法院的基本立場：聯邦法院不應更改州議會訂定的選舉規章，州立法院或州政府機關修改選務規定時，聯邦法院同樣不應介入。

羅伯茲面對選舉訴訟時保持中庸態度，符合他的一貫態度，包括同性平權、移民及墮胎訴訟表決時，與自由派大法官站在同一邊，但在宗教或其他多數案件中，則與保守派大法官看法接近。

對於川普總統遭到財務資料調查並接到傳票，羅伯茲主筆的多數意見裡，雖然駁斥了川普聲稱的豁免權，卻沒有命令川普必須立即交出資料。

處理司法案件手段靈巧，讓羅伯茲在大法官出現意見分歧時，站在多數意見一方的比例，比1953年以來的歷任首席大法官都來得高；法學專家一直在討論，如此狀況究竟是羅伯茲個人理念的反映，還是純粹採行務實路線。

值得注意是，羅伯茲出任首席大法官後，一直努力維護最高法院獨立形象，避免被指淪為「政治機構」。

康乃爾大學法學教授杜爾夫(Michael Dorf)指出，羅伯茲盡力維護法院崇高不蹚渾水，也避免被渾水波及，包括廣義的聯邦法院在內。

截至目前為止，羅伯茲處理各項選舉訴訟結果都四平八穩，保持平衡。

在威斯康辛州規定缺席投票截止期限案及阿拉巴馬州禁止路邊停車投票案中，羅伯茲站都在多數意見的一方，否決聯邦法院同意讓這兩州投票方式更為簡便的裁定；而在賓州、北卡羅來納州收取缺席選票期限延長的案件裡，羅伯茲則都投下同意票；這兩州規定修改先前都經州議會或州政府選委會通過。

羅伯茲透過選舉訴訟裁定，傳遞訊息強調最高法院超越黨派的超然立場，並與頻頻攻擊通訊投票 的川普總統畫清界線。