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氣氛不尋常…川普取消自家飯店慶功晚會 擬移往白宮

記者顏伶如／綜合報導
川普總統取消原訂於大選之夜在華府川普國際酒店舉行慶功會的計畫，改為為白宮進行。(路透)
川普總統取消原訂於大選之夜在華府川普國際酒店舉行慶功會的計畫，改為為白宮進行。(路透)

看好連任十拿九穩，川普總統與競選團隊原定11月3日大選之夜在華府川普國際飯店(Trump International Hotel)舉辦慶功晚會，並發出通知給支持者與募款對象；但紐約時報報導，晚會已經悄悄取消，幕僚透露川普當晚將留在白宮；而CNBC新聞頻道報導，飯店訂房部門30日證實，飯店所有263個房間投票日訂房已經全滿。

消息人士透露，川普已經指示取消11月3日晚間在華府川普國際飯店的原定晚會。多位競選顧問透露，川普原本的計畫是，大選之夜要在華府川普國際飯店慶功晚會現身，並且透過這場派對舉行募款，幕僚已經發出邀請函給支持者及共和黨金主。

邀請函上有川普與第一夫人梅蘭妮亞的合影，標題為：「大選之夜加入我們」；邀請函上也寫著：「11月3日將在歷史留下紀錄，是我們贏得再做四年的一刻。這場晚會絕對場面盛大，唯一能夠錦上添花的就是您的蒞臨。」

根據紐約時報報導，川普發言人拒絕評論。

川普30日答覆媒體詢問時則說，對於大選之夜如何安排，目前還沒有計畫；不過，川普也說，考慮把慶功派對移到白宮。

有線電視新聞網(CNN)白宮記者艾比‧菲利普斯(Abby Phillip)30日上午指出，取消大選之夜慶祝派對，透露不尋常的意味；川普競營已經在疫情期間舉辦多場室內活動，因此這次不能以「疫情考量」為藉口，當做取消這場晚會的理由。

華府川普國際飯店訂房部人員不願透露選前最後幾天及選舉日隔天的訂房價格為何，但CNBC新聞頻道報導，華府川普國際飯店在30日、31日的訂房價格每晚1000元起跳，豪華套房價格更接近2000元，但11月4日之後價格則從635元起跳。

聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)申報紀錄顯示，從今年8月中旬到10月上旬，川普競選團隊在川普集團旗下飯店的住宿費用累計高達21萬元。

大選開票之夜，川普總統可能在白宮舉行慶功會。(路透)
大選開票之夜，川普總統可能在白宮舉行慶功會。(路透)

川普 華府 紐約時報

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