川普凌晨發推嗆：白登若當選 是可笑的5位大法官幫忙

川普總統30日推文表示，如果白登當選總統，得益於最高法院保守派大法官幫忙；圖為川普(左)與首席大法官羅伯茲。(美聯社)

川普 總統30日在推特連續發文，凸顯他與司法的緊張關係；他稱民主黨總統候選人白登 勝選，將是聯邦最高法院協助的結果；不過，美聯社報導，若重現2000年總統大選的拉鋸局面，最後需要大法官 決定選舉結果的話，川普較白登有更高機會，取得關鍵的五票。

川普30日凌晨3時左右推文說：「如果瞌睡老喬真的當選成為總統，幫忙促成如此可笑勝利的四加一位大法官，地位將被貶低，不只變成置身於人滿為患的法院，甚至還是個旋轉門法院。至少許多新進大法官將來自激進左派！」

在另一則連續推文中，川普寫道：「白登將摧毀美國最高法院。不要讓這事發生！」他也呼籲支持者「讓美國再度偉大，去投票」、「且看偉大的紅色浪潮」，還不忘加上批評白登的貶抑詞：「白登犯罪家族」。

前白宮國家安全會議(National Security Council)反恐小組資深主任蓋爾澤(Joshua A. Geltzer)指出，川普身為總統卻企圖對最高法院施壓，對大法官揚言如果不希望跟不喜歡的新同僚共事，就應該讓他取得選舉勝利，如此狀況令人憂心。

哈佛大學憲法教授崔普(Laurence Tribe)30日也在推文指出，川普意圖非常明顯，如此公然挑釁，令人無法想像。

川普上台以來任命了保守派大法官有戈薩奇(Neil Gorsuch)、卡瓦諾(Brett Kavanaugh)，以及剛通過任命的巴瑞特(Amy Coney Barrett)；崔普分析，川普發文對於這三位大法官特別顯得毫不尊重。

即便如此，萬一今年重演2000年大選選票接近到必須由大法官決定結果，川普勝出的機會可能還是高一些；這是因為本周巴瑞特成為大法官後，保守派便在九名大法官席次中占六個席次，而且其中三人由川普任命。

最高法院已著手處理多州投票相關爭議，包括過去兩周針對賓州、北卡羅來納、威斯康辛三個「決戰州」選舉訴訟做出裁定，允許賓州、北卡選務機關將收取缺席選票的截止期限延長到大選日過後，但威州選票則必須在11月3日前送達，才能被計票。一旦賓州成為關鍵州，11月3日至6日的選票可能左右選舉結果。

另一個爭議是集票箱，如何收集選票、郵寄選票的署名是否符合要求，以及選票未裝封在選票用保密信封，這些都可能成為選後訴訟焦點。