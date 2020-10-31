赴中國更難！11．6起須持雙陰性證明

中國再次收嚴從美國及歐洲多個疫情較重國家前往中國的規定，除了48小時內病毒和抗體檢測的雙陰性證明，也變相禁止了轉機，使得海外華人歸國難上加難。(美聯社)

中國 駐美使館在官網公布新規，自美國 西部時間11月6日零時(東部凌晨3時)起，自美赴中的旅客，須持新冠病毒核酸檢測 、血清IgM抗體檢測「雙陰性」證明，申請並獲得帶「HS」標示的綠色健康碼或健康狀況聲明書才可登機，經第三國轉機者程序更複雜；有海外華人表示，此規定加大回國難度，各機構和航班都有自己的規定，並不統一，「苦了我們這些乘客」。

中國駐美大使館官員30日對此表示，由於美國近日疫情加劇，從嚴控制是為維護中國經濟社會發展和穩定，民眾若有困難，可聯絡所在地的中國使領館尋求協助。

依新規，搭乘直飛航班者，須在登機前48小時內在美國檢測機構完成核酸和血清IgM抗體各一次採樣、檢測，並在獲得「雙陰性」證明後，根據核酸檢測地，按領區畫分，向中國駐美使、領館申請並獲得帶「HS」標識的綠色健康碼或健康狀況聲明書；若從經第三國轉機，也須在離美登機前48小時內在美國完成第一次核酸及抗體檢測，在中轉國登機前48小時內再完成第二次檢測，並分別向中國駐美和中轉國使領館申領帶「HS」標識的綠色健康碼或健康狀況聲明書。

有海外華人在社交平台上指出，此規定比中斷航空服務更嚴苛；喬治梅森大學(GMU)的訪問學者張羽計畫11月中回中國，新規出台後他感到「回家之路難上加難」。

「本來檢測就需歷經預約、排隊，一次就夠辛苦，現在要兩份，心很累。」張羽說，他原來綜合考慮票價及航班時間，選擇轉機，「現在可能必須要直飛了，多花點錢省心省力，轉機除了要多一套檢測，感染風險更高，也來不及，不值得。」

中使館新規提醒，由於目前美國主要機場不具備檢測條件，對自第三國出發，經美國轉機赴中者，建議謹慎選擇；若需途經美國，須提前了解美國的外國人入境限制，辦好美國簽證，在入境美國後接受第二次核酸和抗體檢測，向中國駐美使領館申領帶「HS」標識的綠色健康碼或健康狀況聲明書；若在不符合登機條件的情況下到美轉機，將面臨滯留風險，甚至被遣返回出發地。

原計畫自巴西到美國轉機回中國的杜菲琳也打消了這一念頭，「本來計畫到美看朋友，過完感恩節再回中國過耶誕節。」

她表示，疫情期間，有時候機場和航空公司的信息不對稱，安排行程的難度很大，「每個單位都有自己的防疫規定，互相又不統一，客服電話也難打，真是苦了我們這些乘客。」

中使館新規指出，中國公民在獲得核酸及抗體檢測「雙陰性」證明後，需盡快通過防疫健康碼國際版小程序，填寫個人情況，上傳「雙陰性」證明，中國駐美使領館將根據核酸檢測地審核，符合要求的乘客將獲帶「HS」標示的綠色健康碼，憑此登機。

外國公民獲得「雙陰性」證明後，需向中國駐美使領館提交有效護照資料頁、檢測陰性的證明、申請人簽字的健康狀況聲明書掃描件。