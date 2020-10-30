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簽名驗證太繁瑣 通訊投票計票變數多

記者顏伶如／綜合報導
今年因為疫情使得通訊投票暴增，可能延誤通訊投票計票過程，並產生爭議。圖為賓州巴克斯郡選務人員在今年總統初選時核對選票。(美聯社)
今年因為疫情使得通訊投票暴增，可能延誤通訊投票計票過程，並產生爭議。圖為賓州巴克斯郡選務人員在今年總統初選時核對選票。(美聯社)

打洞機圈選變成「酒渦票」(dimpled chads)是否算廢票，曾是2000年美國總統大選熱議話題；選舉專家指出，今年因為疫情使得通訊投票暴增，選務單位對於投票信封上的選民簽名驗證程序繁瑣，筆跡歪斜或落筆角度差異，都可能出現爭議，恐讓「酒渦票」爭議變得小巫見大巫，延誤通訊投票計票過程；而少數族裔及年輕選民受影響特別大。

跨黨派選舉倡議組織「民主基金會」(Democracy Fund)資深顧問譚美‧派屈克(Tammy Patrick)對美國廣播公司新聞網(ABC News)指出，預計大選日過後，許多州都將出現各黨人士提出的簽名真偽質疑，「我們現在應該就要有心理準備。」

選務機關收到通訊選票後，會比對信封上的簽名與申辦駕照紀錄或政府其他存檔資料庫內的選民簽名，確認身分。

華府特區選委會執行主委艾莉絲‧米勒(Alice Miller)說，如果發現簽名有出入，選務人員將通知當事人，選民接到通知後若有時間可重簽。

法律研究機構「布瑞南司法中心」(Brennan Center)統計，全美有22州允許重新簽名，但其他28州則沒有這種作法，包括下周大選的決戰州密西根、威斯康辛等州。

美國廣播公司指出，在過去兩屆大選期間，全美共有超過75萬張通訊選票作廢，其中許多都是簽名被認定無效，另外則是通訊投票逾期寄回；在今年兩黨初選期間，全國有50萬張通訊投票也因相同原因作廢。

專門研究選民行為的達特茅斯學院(Dartmouth College)政府政治學教授赫朗(Ｍichael Herron)指出，通訊投票經驗不足的選民選票遭作廢的機率較高，「這是非常嚴重的問題，今年特別值得注意。」

選舉專家指出，簽名問題最常發生在少數族裔選民及年輕選民身上，而這些狀況都不是企圖選舉舞弊，而是無心之過。

「民權律師委員會」(Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law)主席克瑞絲坦‧克拉克(Kristen Clarke)說，令人感到遺憾的是，簽名出現不一樣的原因很多，例如年齡增長、中風等健康問題，或者單純只是過於急促。

克拉克指出，在這些狀況下，希望選務主管能夠通知選民，給選民重新簽名的機會。

通訊投票 美國 華府特區

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